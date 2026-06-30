Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas pripadnicima Žandarmerije na rodoljublju i ljubavi prema Srbiji i što naša zemlja može uvek da računa na njih.

Vučić je u Lipovici, gde su pripadnici Žandarmerije izveli pokaznu vežbu, zahvalio toj jedinici na rodoljublju.

"Hvala vam na rodoljublju, hvala vam na ljubavi prema Srbiji. Ovo je bilo divno. Da nije bilo ovoliko novinara, ja bih i suzu pustio, ovako nisam smeo. Ali vam hvala na divnom danu ", rekao je predsednik.

Komandant Žandarmerije Radoslav Repac uručio je plakete predsedniku Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.

Repac je predsedniku Vučiću uručio i ikonu Svetog kneza Lazara, koji je slava Žandarmerije, i zahvalio mu se na podršci koju daje toj jedinici MUP-a.