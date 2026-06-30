"Odličan razgovor, tokom radnog ručka, sa ambasadorima država članica Evropske unije o odnosima sa EU, politici proširenja i evropskom putu Srbije. Zahvalio sam Republici Kipar, koja završava predsedavanje Savetom Evropske unije, na principijelnom odnosu prema Srbiji i kontinuiranoj podršci našoj zemlji", napisao je Vučić na Instagram nalogu.

Poručio je da Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i da će nastaviti da sprovodi reforme, uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa, uvek vodeći računa o najboljem interesu svojih građana. Kipar danas završava šestomesečno predsedavanje Savetom Evropske unije, a od sutra predsedavanje preuzima Irska.

Predsednik Vučić prisustvovao je danas pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici, o čemu možete čitati u našoj posebnoj vesti.

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