Urušiti državu Srbiju! To je jedan od najmračnih ciljeva blokaderskog pokreta, koji za rušenje naše otadžbine imaju podršku različitih antisrpskih organizacija.

Kako ta veza funkcioniše vidi se samo na jednom od primera, na slučaju Mihaila Markovića. Na prvi pogled to je sasvim običan student, koji se navodno bori za bolje sutra. Ali ko je zapravo on?

U žižu javnosti dospeo je nakon gostovanja u televizijskom programu kada je otvoreno podržao Albance na Kosovu i Metohiji. Nedugo zatim pojavila se i njegova fotografija na kojoj rukama pokazuje šiptarskog orla. I da ne zaboravimo, bila je tu i fotografija njega u kockastom dresu ustaške Hrvatske.

Tu se priča, međutim, ne završava...

Njegova majka Slavica Marković našla se na "studentskoj listi" u Bajinoj Bašti, na lokalnim izborima održanim 29. marta. Slučajnost? Ili još jedan deo mnogo veće slagalice.

Svakako, kako vreme prolazi maske polako padaju. Iz dana u dan postaje sve jasnije da iza navodnih studenata stoje različite antisrpske organizacije čiji je krajnji cilj potpuno urušavanje naše zemlje. Ono što se predstavlja kao borba za pravdu i promene u stvarnosti je samo paravan za ostvarivanje mnogo opasnijih interesa.

A sada, zamislite da ovakvi ljudi zaista dođu na vlast. Zapitajte se: Našta bi tada ličila naša zemlja.

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(24sedam.rs)