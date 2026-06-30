On je za kiparske medije rekao da je poznaje realnost u Srbiji iz prve ruke, da je Beograd posetio tri puta, održao desetine sastanaka sa političkim rukovodstvom zemlje i da je dobro svestan i izazova i otvorenih pitanja koja još uvek treba rešiti pre nego što Srbija može da završi svoj evropski put.

Prema njegovim rečima niko ne može da tvrdi da je Srbija već ispunila sve svoje obaveze jer važne reforme i teške odluke tek predstoje.

Istovremeno, zapitao se za koga EU otvara vrata.

"Za Tursku? Kako možemo da primenjujemo tako različite standarde na dve zemlje kada jedna od njih nastavlja da okupira evropsku teritoriju i flagrantno krši međunarodno pravo? Evropska unija mora da ostane dosledna svojim principima.", rekao je Furlas.

Naglašava i da se kontradikcije tu ne završavaju jer se u EP raspravlja o izveštajima o napretku na tzv. Kosovu i jača njegova evropska perspektiva, dok ga pet zemalja članica EU i dalje ne priznaje, a istovremeno se zahteva od Srbije, kao preduslov za pristupanje, da prizna tzv. Kosovo.

"Evropska unija ne može da traži od zemlje kandidata da usvoji stav koji ne dele čak ni sve njene države članice", rekao je on.

Naglašava da ako EU stvarno teži uspešnom proširenju na Zapadnom Balkanu, ne može da se ignoriše, kako je rekao, centralni stub regiona.

"Proširenje koje isključuje Srbiju, a uključuje susedne zemlje poput Crne Gore, Albanije ili Bosne i Hercegovine stvorilo bi nepotpunu i na kraju nefunkcionalnu regionalnu arhitekturu", rekao je on.

Dodaje da isti princip važi i za Ukrajinu i Moldaviju - svi smo solidarni sa njihovim narodima i podržavamo njihovu evropsku budućnost, ali pristupanje Evropskoj uniji ne može da bude čin saosećanja ili političke solidarnosti, već rezultat potpunog poštovanja pravnih tekovina EU i svih obaveza koje članstvo podrazumeva.

"U suprotnom, rizikujemo stvaranje Evrope dve brzine, gde države članice uživaju različita prava i nose različite obaveze, Evrope koja će se, pre ili kasnije, teško efikasno funkcionisati", rekao je on.

Prema njegovim rečima proširenje je jedna od najvažnijih odluka EU, istorijski proces koji će odrediti sam kredibilitet principa na kojima je Unija izgrađena.

"Upravo iz tog razloga, pristupanje novih država članica ne može biti vođeno političkim simpatijama, istorijskim predrasudama ili geopolitičkom svrsishodnošću", rekao je Furlas.

Podseća da je nedavno na Interparlamentarnoj konferenciji Evropskog parlamenta, uz učešće nacionalnih parlamenata, razgovarano o ulozi koju su nacionalni parlamenti pozvani da igraju u procesu proširenja i njihovoj saradnji sa Evropskim parlamentom, ali da je, umesto da čuje debatu zasnovanu na principima i vrednostima EU, otkrio da su mnoge intervencije oblikovane više nacionalnim preferencijama i političkim razmatranjima nego objektivnom procenom zemalja kandidata.

"Kao predsedavajući Delegacije Evropskog parlamenta u Srbiji, smatram ovo posebno razočaravajućim. Oduvek sam verovao, i nastavljam da verujem, da evropsku perspektivu svake zemlje kandidata treba procenjivati prema potpuno istim kriterijumima. Ne na osnovu istorijskih nezadovoljstava, prošlih sukoba ili percepcije da pristupanje jedne zemlje može ponuditi veće političke ili geostrateške koristi od pristupanja druge zemlje. Evropska unija mora da bude vođena jednim kompasom", rekao je on.

Naglašava i da će kao predsedavajući Delegacije EP u Srbiji, nastaviti da dosledno i uporno radi na tome da evropska perspektiva Srbije ostane u životu.

"Ne zato što verujem da zemlji treba pružiti bilo kakav poseban tretman, već zato što čvrsto verujem da Evropska unija mora da bude pravedna, dosledna i kredibilna. Samo tada će proširenje postati istinski uspeh za Evropu, a ne još jedan politički proces obeležen dvostrukim standardima", zaključio je on, prenosi Tanjug.