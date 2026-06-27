– Danas ćemo čuti planove za našu Srbiju, za dalji razvoj i za naredne godine. Siguran sam da će se u Beogradu okupiti više od 150.000 ljudi. Srce mi je puno jer je odziv veliki i zato što veliki broj naših sugrađana želi da sazna šta nas očekuje u budućnosti – poručio je Pavlović.

On je naveo da će posetioci imati priliku da vide brojne inovacije, prezentacije i promocije, kao i da će se na štandovima predstaviti turističke organizacije i udruženja iz svih krajeva Srbije sa svojim proizvodima i uslugama.

Pavlović je istakao da očekuje bogat program za sve generacije, posebno za najmlađe, naglasivši da će centralna tema skupa biti budućnost Srbije.

– Danas govorimo o budućnosti Srbije. Važno je da budemo zajedno, da pokažemo pristojnu i normalnu Srbiju, onakvu kakvu želimo u budućnosti. Pored daljeg ekonomskog razvoja, industrijalizacije, robotike i veštačke inteligencije, važno je da gradimo jedinstvo, toleranciju i zajednički život svih ljudi – rekao je Pavlović.

Posebno je naglasio da ga raduje veliki broj mladih koji putuju na skup.

– Mnogo mi je drago što danas vidim veliki broj mladih ljudi. Ušao sam u autobus i video da je pun omladine. Čitavog dana ću se družiti sa njima i siguran sam da će to putovanje biti lepše i lakše – kazao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, sa Nišlijama putuju i funkcioneri, direktori i rukovodioci, zajedno sa svojim sugrađanima, komšijama, prijateljima i rođacima.

– Nema podvajanja, nema razdvajanja. Danas je važno da budemo zajedno i da pošaljemo poruku jedinstva – zaključio je Pavlović.