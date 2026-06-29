LAZAREVIĆ: BRIGA ZA SVAKOG GRAĐANINA, POVERENJE I VRHUNSKO LEČENJE

Menjamo sistem. Pacijent više ne čeka , sistem reaguje.

Univerzitetski klinički centar Niš otvara direktne telefonske linije direktora i pomoćnika, bez posrednika i bez čekanja.

Od utorka, 30. juna, linije su u funkciji. Građani mogu direktno da se obrate i dobiju brz odgovor i reakciju sistema.

📞 SLUŽBENI TELEFONI:

064 872 4752

064 872 4753

064 872 4754

064 872 4755

064 872 4756

Cilj ovog koraka je da svaki pacijent bude saslušan, uvažen i siguran da će pravovremeno dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu u državnom zdravstvenom sistemu.

Niko ne sme da bude vraćen. Svaki čovek mora da bude saslušan. Svaki problem mora da dobije rešenje.

Za državu i savremenu zdravstvenu politiku u fokusu je briga za svakog građanina, bez izuzetka i bez razlike, i upravo na tim principima se gradi sistem u kom je svaki čovek podjednako važan.

Zato se razvija model zdravstva koji sluša, brine i reaguje , sistem u kom su poverenje, sigurnost i zdravlje osnovne vrednosti.

U fokusu države i savremene zdravstvene politike je briga za svakog građanina, bez izuzetka i bez razlike. Svaki pacijent mora biti saslušan, njegov problem uočen i uvažen, kako bi na vreme dobio pravovremenu i vrhunsku medicinsku uslugu.

Ovakvim pristupom gradi se poverenje između građana i zdravstvenog sistema, a upravo to poverenje predstavlja temelj stabilnog i odgovornog društva. Državno zdravstvo zato nije samo sistem usluga , ono je garancija sigurnosti, dostupnosti i jednakosti, u službi zdravlja svakog građanina.

UKC Niš u službi građana.

doc. dr Milan Lazarević

direktor UKC Niš