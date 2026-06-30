-Ne bih da komentarišem izjave predstavnika hrvatskog režima i ne bih da se mešam u njihove unutrašnje stvari. Dovoljno je što se oni malo malo mešaju u naše unutrašnje stvari, mi u njihove nećemo - rekao je predsednik Vučić danas u Lipovici, gde prisustvuje pokaznoj vežbi Žandarmerije.

Podsetimo, predsednik Hrvatske Zoran Milanović ponovo je ušao u sukob sa premijerom Andrejem Plenkovićem zbog učešća hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, povodom francuskog nacionalnog praznika 14. jula.

Milanović tvrdi da kao vrhovni komandant jedini može da odlučuje o slanju vojske u inostranstvo i poručuje da hrvatski vojnici neće ići u Pariz. Kao razloge navodi to što Francuska prošle godine nije poslala svoje predstavnike na paradu u Zagrebu, kao i činjenicu da je Pariz prodavao borbene avione Srbiji.

On je optužio Plenkovića da je poziv iz Francuske mesecima držao u tajnosti i upozorio da se narušava sistem komandovanja vojskom.

Takođe, Milanović je poručio Plenkoviću da je Aleksandar Vučić, za razliku od njega, autentičan lider, dok je Plenković najobičniji birokrata.