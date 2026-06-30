Hrvatsko glasilo dobro poznato po podršci blokaderima i antisrpskoj retorici ne krije frustraciju nakon saznanja o čemu razgovarali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc sa predsednikom Republike Srbije Aleksandarom Vučićem ranije ovog meseca na samitu u Crnoj Gori.

Kako prenosi hrvatsko glasilo tada se razgovaralo o mogućnosti da "Beograd bude nagrađen" povodom usklađivanja zakona sa zakonima u EU.

Već u naslovu hrvatsko glasilo ističe da je ovo "nadrealna situacija", jer po njihovom mišljenu Srbija ne bi trebala da bude nagrađena.

Međutim, ova frustaracija nije samo u činjenici da ne žele Srbiju u Evropskoj uniji, frustacija je pre svega izazvana samim odnosom evropskih lidera prema Vučiću.

Naime, u trenutku dok se vodi brutalna blokaderska kampanja, koja želi da predstavi Aleksandra Vučića kao nekoga ko nema podršku Evrope, a blokadere kao "proevropske" igrače, stiže vest da najveći evropski lideri, Ursula fon der Lajen, Emanuel Makron i Fridrih Merc daju nesumnjivu podršku upravo Vučiću na evropskom putu Srbije.

Činjenica da Vučića veoma cene i poštuju najviši evropski lideri je svakako udarac za raznorazne "piculiće" kako u Srbiji, tako i u susednoj Hrvatskoj, pa nije ni čudo što je ova jasna podrška Vučiću za njih "nadrealna" situacija.

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