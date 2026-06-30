Li Ming je tokom predavanja u Institutu za političke studije u Beogradu istakao da ti principi obuhvataju sve aspekte reformi, razvoja i stabilnosti, unutrašnje i spoljašnje politike i nacionalne odbrane, kao i upravljanja partijom, državom i vojskom.

"Oni čine logički strog, sadržajno bogat, sistematski sveobuhvatan i dubok naučni sistem, pružajući naučno teorijsko usmeravanje za jačanje partije i zemlje u novoj eri. Ova misao ima značajan referentni značaj i za sve zemlje u svetu, posebno za zemlje u razvoju, u uslovima velikih promena kakve se ne vide jedan vek", objasnio je.

Naveo je da se među principe Sijeve misli ubrajaju dosledno očuvanje vođstva partije u svim poslovima, dosledno stavljanje naroda u centar pažnje, dosledno sprovođenje sveobuhvatnih reformi, dosledno primenjivanje nove koncepcije razvoja, dosledno obezbeđivanje da narod bude gospodar svoje zemlje, dosledno sprovođenje sveobuhvatne vladavine pravom, dosledno očuvanje socijalističkog sistema osnovnih vrednosti, dosledno obezbeđivanje i unapređenje životnih uslova u procesu razvoja, dosledno očuvanje harmonične koegzistencije čoveka i prirode.

Dodao je da tu spadaju i dosledno primenjivanje koncepta sveobuhvatne nacionalne bezbednosti, dosledno očuvanje apsolutnog vođstva partije nad narodnom vojskom, dosledno očuvanje politike jedna zemlja, dva sistema i unapređenje ujedinjenja otadžbine, dosledno promovisanje izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i dosledno sprovođenje sveobuhvatnog i strogog upravljanja partijom.

Prema njegovim rečima, od 18. kongresa KP Kine 2012. godine, socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao je u novu eru.

"U velikoj praksi nove ere, kineski komunisti, čiji je glavni predstavnik Si Đinping, dosledno su primenjivali osnovne principe marksizma u kombinaciji sa konkretnom stvarnošću Kine i izvanrednom tradicionalnom kulturom. Duboko sumirajući i u potpunosti koristeći istorijsko iskustvo partije od njenog osnivanja, oni su stvorili Si Đinpingovu misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru", objasnio je ambasador.

Li Ming je istakao da Kina dosledno primenjujući i razvijajući socijalizam sa kineskim karakteristikama, sistematski sprovodi opštu strategiju "pet u jednom", odnosno ekonomsku, političku, kulturnu, socijalnu i ekološku izgradnju, kao i strateški raspored "četiri sveobuhvatna principa" koji podrazumeva izgradnju umereno prosperitetnog društva u svakom pogledu, produbljivanje reformi, vladavinu pravom i strogo upravljanje partijom.

"Sprovodi se i niz velikih nacionalnih strategija, uključujući strategiju oživljavanja zemlje kroz nauku i obrazovanje, strategiju jačanja zemlje kroz talente i strategiju oživljavanja sela. Uspešno su završeni 12, 13. i 14. petogodišnji plan, a ostvarena je i istorijska pobeda u najvećoj borbi protiv siromaštva u ljudskoj istoriji. Sve ovo se sprovodi radi sveobuhvatnog unapređenja izgradnje snažne države i nacionalnog podmlađivanja kroz kineski put modernizacije", naveo je kineski ambasador.

Dodao je da je Kina danas čvrsto pozicionirana kao druga najveća ekonomija na svetu, dok obim industrijske proizvodnje i robne trgovine već dugi niz godina zauzimaju prvo mesto u svetu.

"Industrijska struktura se kontinuirano optimizuje i nadograđuje, a Kina je postala svetski lider u naprednim i budućim industrijama kao što su nova energija, veštačka inteligencija, robotika i bioproizvodnja. Ostvaren je značajan napredak u naučno-tehnološkom samopouzdanju i samojačanju", rekao je.

Prema njegovim rečima, mnoge države se danas susreću sa pitanjem o tome kako pronaći praktičan put modernizacije. "Kineski put modernizacije otvara novi put čovečanstva ka modernizaciji, pružajući zemljama i narodima u svetu koji žele brži razvoj, ali istovremeno žele da sačuvaju svoju nezavisnost, potpuno novu alternativu koja se razlikuje od zapadnog modela modernizacije", objasnio je Li Ming.

Istakao je da je Si Đinping više puta istakao da ključ rešavanja kineskih pitanja leži u partiji.

"On predvodi celu partiju u kontinuiranom i dubokom sprovođenju samorevolucije, sprovodi antikorupcijsku borbu bez presedana, jača disciplinu, stil rada i obrazovanje o idealima i uverenjima, formirajući zdravu i pozitivnu političku ekosistemu, te predvodi veliku društvenu revoluciju kroz samorevoluciju partije", rekao je.

Ambasador je naglasio da je na Nacionalnoj konferenciji o partijskoj izgradnji istaknuto da je Si Đinpingova misao o partijskoj izgradnji temeljni smer za jačanje partijske izgradnje u novoj eri.

"Pod vođstvom Si Đinpingove misli o partijskoj izgradnji, naša partija ima puno poverenja i kapaciteta da u uslovima dugoročnog vladanja osigura da ne promeni svoju suštinu, boju ni ukus, te da uvek očuva svoju naprednost i čistotu. Ona će uvek deliti sudbinu sa narodom i uvek predstavljati osnovne interese najširih narodnih masa", rekao je Li Ming.

Prema njegovim rečima, poslednjih godina su spori oporavak globalne ekonomije, sve veći pritisak na životni standard građana, ubrzano širenje društvenih mreža i veštačke inteligencije u različitoj meri uzdrmali političku situaciju u mnogim zemljama, zbog čega sve političke partije imaju potrebu da ojačaju sopstvenu izgradnju.

Dodao je da se promene u svetu trenutno dešavaju na način koji nije viđen u istoriji, ali da se ponovo pojavljuju hegemonizam, dominacija i zastrašivanje.

"Pogoršavaju se deficiti mira, razvoja, bezbednosti i upravljanja, a čovečanstvo se suočava sa zajedničkim izazovima neviđenih razmera. Predvidevši istorijski trend, Si Đinping je izneo važne koncepte i inicijative, poput izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva, četiri globalne inicijative i inicijative 'Pojas i put'. On poziva zemlje da prevaziđu razlike i nesuglasice, da koordinišu bezbednost i razvoj, promovišu razmenu i uzajamno učenje među civilizacijama, ojačaju globalno upravljanje, te da očuvaju međunarodni sistem čije je jezgro Ujedinjene nacije i međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu", rekao je ambasador Kine.

Osvrćući se na nedavnu posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, Li Ming je rekao da je ta poseta doprinela postizanju konsenzusa o kontinuiranoj izgradnji zajedničke budućnosti Kine i Srbije u novoj eri.

"Tokom posete, predsednik Vučić je posebno posetio Izložbeni centar istorije Komunističke partije Kine i Memorijalni muzej Prvog kongresa KP Kine kako bi sveobuhvatno i duboko upoznao borbenu istoriju Komunističke partije Kine i tražio 'crveni kod' kineskog čuda. Ovo u potpunosti svedoči o dubokom prijateljstvu koje predsednik Vučić i srpski narod gaje prema Komunističkoj partiji Kine i kineskom narodu", poručio je Li Ming.

On je naglasio da ova godina predstavlja 105. godišnjicu osnivanja Komunističke partije Kine, ali i početnu godinu za kineski 15. petogodišnji plan i srpsku razvojnu strategiju "Srbija 2030".

"Želimo da produbimo razmenu iskustava u državnom upravljanju, da zajedno istražujemo razvojne puteve koji odgovaraju nacionalnim uslovima obe zemlje, te da rame uz rame napredujemo na našim pojedinačnim putevima modernizacije. Nastojaćemo da kontinuirano unapređujemo izgradnju zajednice zajedničke budućnosti Kine i Srbije u novoj eri, stvarajući bolju budućnost za narode obeju zemalja i dajući svoj doprinos izgradnji zajednice zajedničke budućnosti čovečanstva", rekao je Li Ming.

Predavanju o globalnom značaju Misli Si Đinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novo doba prisustvovao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

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