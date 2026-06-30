"Iako sam bio protiv odluke da Zeleno-levi front da podršku Studentskoj listi na eventualnim letnjim izborima, moram da priznam da je, sa naknadnom pameću, ta odluka možda bila i dobra, ili da je bar imala i neke pozitivne posledice", napisao je Dinić na društvenoj mreži X.

"Zahvaljujući ovoj „oročenoj“ odluci, u praksi smo videli kako ta podrška izgleda i kakvim ishodima može voditi ako nije rezultat otvorenog i ravnopravnog razgovora i jasnog dogovora. Mi nismo dali tu podršku tražeći, niti očekujući bilo šta zauzvrat, ali nismo se nadali da ćemo samo nedelju dana nakon nje dobiti Memorandum o Kosovu, a sada evo i Nestorovićevu antivakserku i braniteljku silovatelja Mike Aleksića na studentskom skupu (da li i na Studentskoj listi?). Kada podržite drugog aktera na način na koji je ZLF podržao Studentsku listu, onda se njegove loše odluke više ne tiču samo njega, nego i vas", kaže Dinić i zaključuje da bi nastavak ovakve unilateralne podrške bio greška, i da je bilo dobro što je odluka bila oročena.

"Imali smo priliku da u relativno kontrolisanim uslovim testiramo kako će se stvari dalje odvijati i to što smo videli, po mom mišljenju, nije valjalo. Zbog toga ću se, kao član ZLF, nadalje otvoreno zalagati za to da se ova podrška ne produžava bez prethodnog bilateralnog razgovora i dogovora sa predstavnicima SL i postavljanja jasnih uslova za dalju saradnju. Razgovor i dogovor uvek, ali unilateralna podrška, što se mene lično tiče, više nikad, nikome", kaže Dinić ii zaključuje:



"Ako smo saveznici i partneri u zajedničkoj borbi, moramo tretirati jedni druge s poštovanjem i uvažavanjem, moramo se dogovarati i koordinisati. ZLF je partija koja se uvek borila protiv jednoumlja i dogmatizma i zalagaću se za to da tako i ostane."



