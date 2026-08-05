Šestorica visokih vojnih komandanata, četvorica iz Armije Republike Bosne i Hercegovine i dvojica iz Hrvatske vojske, vojno obrazovanje stekla su u Beogradu, u sistemu nekadašnje JNA.

Iako im je Beograd omogućio vojno obrazovanje i izgradio profesionalnu karijeru, to ih nije sprečilo da tokom ratova devedesetih ubijaju Srbe. Neki od njih bili su optuženi ili osuđeni za stravične zločine nad Srbima, dok pojedini nikada nisu odgovarali za zlodela što zločine čini još užasnijim.

Atif Dudaković

Atif Dudaković bio je komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Profesionalnu karijeru je započeo u JNA, gde je s vremenom postao nastavnik u vojnoj akademiji u Beogradu.

On je 1995. učestvovao u zajedničkim operacijama s hrvatskom vojskom, uključujući delovanja povezana sa zločinačkom akcijom Oluja i kasnijim ofanzivama u zapadnoj Bosni.

Protiv njega je u Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, ali nije pravosnažno osuđen. Postupak je trajao godinama, međutim nije okončan osuđujućom presudom.

Medicinski stručnjaci su zaključili da Atif Dudaković, koji je optužen za stravične zločine na teritoriji više krajiških opština, nije "sposoban za suđenje iz zdravstvenih razloga".

- U ovom stanju nije u stanju da aktivno prati i učestvuje u sudskom postupku, kao ni da adekvatno komunicira sa braniocem i kreira odbranu - rekao je neuropsihijatar Rusmir Softić početkom februara ove godine.

Izet Nanić

Izet Nanić bio je komandant 505. viteške brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Po završetku srednje škole upisuje Vojnu akademiju u Beogradu (smer RV PVO) gde provodi dve godine (1984—1986) te jednu godinu u Sarajevu.

Njegova brigada je učestvovala u borbama protiv Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine.

Poginuo je 5. avgusta 1995. godine.

Rasim Delić

Rasim Delić bio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugi načelnik Generalštaba Armije RBiH, ratni komandant za vreme rata devedesetih i osuđeni ratni zločinac.

Pravosnažno je osuđen pred Haškim tribunalom na tri godine zatvora po komandnoj odgovornosti jer nije sprečio niti kaznio okrutno postupanje pripadnika odreda „El Mudžahid“ prema zarobljenim vojnicima bosanskih Srba.

Jedinice „El Mudžahid“ su za vreme rata izvršile brojne ratne zločine prema srpskim civilima i vojnicima, uglavnom zarobljenicima.

Delić je umro je 16. aprila 2010. godine.

Mehmed Alagić

Mehmed Alagić bio je ratni general u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Tokom rata bio je komandant 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a nakon rata gradonačelnik Sanskog Mosta.

U decembru 1989. godine postavljen je za načelnika štaba pešadijske brigade u Zrenjaninu, koja je bila deo Novosadskog korpusa.

Prema haškoj optužnici, optužen je za ubistvo, nasilje nad ljudskim životom, surovo postupanje, bezobzirno uništavanje gradova, naselja i sela koje nije opravdano vojnom nuždom, pljačku javne ili privatne imovine i uništavanje ili namerno oštećenje institucija posvećenih religiji (kršenje zakona i običaja ratovanja), kao i namerno ubijanje, namerno nanošenje velike patnje ili ozbiljne telesne ili telesne povrede, nečovečno postupanje, nezakonito zatvaranje civila i opsežno uništavanje imovine koja nije opravdana vojnom potrebom.

Zbog njegove smrti tokom suđenja, međunarodni sud u Hagu zaustavio je postupak protiv Alagića 21. marta 2003.

Petar Stipetić

Petar Stipetić, hrvatski general, jedan od glavnih zapovednika Hrvatske vojske, komandovao je u zločinačikim akcijama Oluja i Bljesak.

Stipetić je višu vojnu akademiju Kopnene vojske JNA u Beogradu završio je 1969. godine.

Podsetimo u zločonačkoj akciji Oluja ubijeno je više od 1.904 lica sprske nacionalnosti, a proterano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije.

General Stipetić svedočio je u odbranu Rahim Ademija povodom stravičnih zločina u akciji Medački džep.

Rahim Ademi

Rahim Ademi, Albanac, godine 1976. završio je Vojnu akademiju Univerziteta odbrane u Beogradu.

Ademi, general Hrvatske vojske, učestvovao je u zločinačkim akcijama Medački džep i Oluja.

Haški tribunal je 2001. godine podigao optužnicu protiv Ademija za stravične zločine protiv čovečnosti koji su počinjeni nad Srbima tokom operacije Medački džep. Prvobitno je bio u pritvoru Suda. U novembru 2005. godine, Haški tribunal je ustupio predmet Ademi—Norac hrvatskom pravosuđu. Pred hrvatskim pravosuđem oslobođen je svih optužbi.