Hrvatska ovih dana proslavlja zločinačku akciju "Oluja", a na današnji dan valjalo bi se podsetiti ko je Tonino Picula.

Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu učestvovao je u progonu i pogromu srpskog naroda, a time se i javno hvalio!

Prošle godine je godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" obeležio fotografijom na kojoj pozira naoružan i porukom punom ponosa na ovu vojnu operaciju.

- Prošlo je 30 godina od operacije "Oluja", vojno-redarstvene akcije ključne za oslobođenje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokratije i uravnoteženi ekonomski prosperitet trebalo bi da budu trajne orijentirne tačke u razvoju našeg društva, posebno danas kada su ove vrednosti pod sve većim pritiskom. Zahvalimo svima koji su doprineli odbrani suvereniteta i slobode Republike Hrvatske. Svim građanima, a posebno svojim suborcima, čestitam Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - poručio je Picula.

Picula je bio pripadnik "crnih mambi",

Picula je u ratu bio u prvom pešadijskom bataljonu 2. brigade Zbora narodne garde (ZNG) "Gromovi" i direktno je učestvovao u progonu Srba.

Inače, nekažnjena zločinačka prva pešadijska bojna (bataljon) "Crne mambe" formirana je, odlukom Franje Tuđmana, u maju 1991. godine. Zbor narodne garde bila je parapolicijska formacija u sklopu MUP-a Hrvatske, koja je preteča vojske nove nezavisne države Hrvatske, kako se sami Hrvati hvale.

Oni su ime uzeli po ugledu na ustaške uniforme iz Drugog svetskog rata, uobražavajući da su oni "crnci" Jure Francetića, kako je nazivana "ustaška legija" koja je klala srpske civile po Bosni, a posebno po Podrinju.

U ZNG su ušli ustaški ekstremisti iz dijaspore, huligani, mafijaši i aktivisti Tuđmanovog HDZ-a. Među njima su bili svi oni koji su bili žedni srpske krvi.

Konkretno, zloglasni "Gromovi", tj. njihovi pripadnici su bili deo policijskih formacija tokom borbi u Borovu Selu početkom maja 1991. godine, zatim na Plitvičkim jezerima, kao i 2. jula 1991. kod mosta Mladosti u Zagrebu kada su napali kasarnu JNA „Maršal Tito“.

Skandalozno je da čovek koji je poslanik u Evropskom parlamentu javno veliča ustaštvo i ponosi se ubijanjem srpskih civila i etničkim čišćenjem na prostorima Hrvatske.

Podrška blokaderima dok ruše državu

Zanimljivo je da danas taj isti Picula deluje kao mentor i podrška blokaderima u Srbiji, dok sa istih adresa stižu politički pritisci usmereni protiv Srbije i njenog rukovodstva koje vozi nezavisnu politiku.

I dok arhiva pokazuje da je proterano preko 250.000 i ubijeno više od 2.000 Srba u najvećem egzodusu posle Drugog svetskog rata, blokaderi se ne ograđuju od ovakve podrške, već rade na rušenju države i pokušavaju da krivicu prebace na srpski narod.

(24sedam)