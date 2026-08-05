Tom prilikom, predsednik Vučić osvrnuo se na Jasenovac.

-Meni su sada, pre nekoliko godina kao predsedniku Srbije zabranili da odem u Jasenovac. Znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora i baš ih je bilo briga. I ne brinem za to, znao sam ja da su oni beskrupulozni, znao sam da njihovoj bestijalnosti kraja nema, ali nisam se nadao da će to u tišini da prođe u Evropi, u svetu i da će svi da se prave blesavi i da ćute na to. Zamislite, predsednik, potomak žrtava, ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. Nisam tu u pitanju ja, tu je u pitanju istina o Jasenovcu poručio je predsednik Vučić.