Na društvenoj mreži Iks jedna od glavnih tema već danima je utihnuće onih koji podržavaju blokade, nakon što je Više javno tužilaštvo (VJT) objavilo dokaze da je termin "zvučni top" pominjan i pre 15. marta.

Ljudi uveliko komentarišu "utihnuće" nakon velikog otkrića VJT.

"Da li ste primetili kako su "blokaderi" utihnuli nakon što je razotkrivena laž o zvučnom topu?

Da li ste primetili da im podrška rapidno opada? Da li ste primetili da im glumljenje patriotizma više ne prolazi i da će protest u Kraljevu biti još veći promašaj nego onaj u Novom Sadu?

Da li ste primetili da Piculina opozicija, Proglas i NVO polako preuzimaju inicijativu?Da li ste primetili da su sve laži potrošili, pa ponovo u prvi plan guraju Dandi i Litijum?

Ako jeste, onda znate šta to znači. Gotovi su! A vi ste, braćo moja, najzaslužniji za to.

Zato što niste odustali. Zato što ste se borili za Srbiju do poslednjeg dana.

Hvala vam! Vidimo se 27. da proglasimo pobedu." - poručuju na mreži Iks.