Upravo ovim rečima je istoričar i nekadašnji političar Milan St. Protić ocenio proslavu u Hrvatskoj povodom užasavajućeg hrvatskog napada na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu i proterivanje celokupnog srpskog stanovništva sa prostora koji su Srbi nastanjivali vekovima.

Podsetimo, zločinačka akcija "Oluja" je počela je u zoru 4. avgusta 1995. godine, a prema podacima Dokumentaciono informacionog centra „Veritas“, u „Oluji“ je sa prostora Republike Srpske Krajine proterano više od 220.000 Srba, dok ih je više od 1.900 ubijeno, pri čemu su počinjeni brojni zločini.

Ali Milan St. Protić se nije zaustavio na opravdavanju zločinačke akcije Oluja rečima "da im to istorijski gledano, i pripada" već, kako priliči bezočnoj propagandi antisrpskih glasila iz Hrvatske i blokaderskih iz Srbije, odlučio da opljuje Dan sećanja koji je održan u Mrkonjić Gradu.

- I sad se to po ko zna koji put obeležava, što u Beogradu, što u Mrkonjić Gradu, sa svom tom lažnom patetikom, tim krokodilskim suzama. Naravno da je ta emocija lažna - rekao je on za N1, a jedva dočekali da objave i antisrpski mediji iz Hrvatske.

Jasno je da se vodi antisrpska kampanja iz Hrvatske, ali posebno je poražavajuće kada se u toj sramnoj kampanji obruše i na majku koja je izgubila dete.

Jer nema ništa "lažno" u emociji, u bolu majke koja je izgubila dete.

Podsetimo, prisutnima se na Danu sećanja obratila i gospođa Nevenka Dobrić, koja je u zločinačkoj "Oluji" ostala bez sina:

- Ni punih 10 kilometara nismo odmakli kada je hrvatska vojska presekla koloni put i sa 12 prostrelnih rana usmrtila Sinišu i Petra. Kako su Petar i Siniša ubijeni, na licu mesta traktor je skrenuo sa puta, a prikolica u kojoj sam ja bila prevrnula se i poklopila me. Hrvatska vojska je ubila moje dete i svekra, sačekala je sledeći traktor u kom su bili moji roditelji i baka videvši šta se dogodilo ispred njihovih očiju, skamenjeni od bola i tuge, očajnički mole hrvatsku vojsku da im dozvole da mene izvuku ispod prikolice...

Njenu potresnu ispovest možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.