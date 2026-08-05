Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na istup ministra odbrane BiH Zukana Heleza.

- Zamislite da imate ovakvu budalu kao ministra u vladi. Budala - bez ikakvog preterivanja i bez lažne političke korektnosti. Mesecima pričao da je Aleksandar Vučić pucao na nedužne ljude, na decu, u Sarajevu i organizovao tzv. "Sarajevo safari". Sad kaže - da je imalo za šta, uhapsili bi Vučića dok je bio na teritoriji BiH?!?! Lažov i budala. Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije, a da postoje, to bi mu bio jedini lek - reagovala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.