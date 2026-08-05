Nakon jučerašnjeg obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Mrkonjić Gradu, povodom obeležavanje godišnjice "Oluja", blokaderska N1 prenela je izjavu predsednika, što je razbesnelo blokadere na društvenoj mreži X.

Blokaderi obeležavanje Oluje, najvećeg etničkog čišćenja na evropskom kontinentu nakon Drugog svetskog rata, kada je 250 hiljada Srba proterano iz Hrvatske, a oko 2 hiljade ubijeno, nazivaju "funkcionerskom kampanjom".

Toliko o pijetetu prema srpskim žrtvama.

Podsećamo, predsednik Vučić izjavio je u Mrkonjić Gradu, na centralnoj ceremoniji obeležavanje hrvatsko-muslimanskog pogroma nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, da je mnogo toga izmenjeno u poslednjih 12 godina, od ćutanja o stradanju Srba do suprotstavljanja narativu koji je postojao - nemojte da se zamerate.

"Ubijali su nam ljude, ne po prvi put. I ma koliko ljudi da nam ubijaju, ma koliko žrtava da imamo, uvek smo mi krivi. Proteraju nam 250. 000 ljudi brutalnom kampanjom, kupovinom i agenturnim delovanjem, i u Srbiji i u srpskoj Crnoj Gori, svuda, na svaki način. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi", rekao je Vučić i dodao da su mnogi od nas to prihvatali i učestvovali u tom pogromu nad istinom.