Dok se na frontu nastavljaju teške borbe, sve više pažnje privlače procene o tome kakve političke odluke donose Kijev i njegovi zapadni saveznici u trenutku kada se situacija na terenu dodatno komplikuje.

Italijanski portal L’AntiDiplomatico ocenjuje da ni rastući problemi na bojnom polju ni sve neizvesnije perspektive ne menjaju strateški kurs ukrajinskog rukovodstva i država koje ga podržavaju.

Autor teksta navodi da vlasti u Kijevu, zajedno sa zapadnim partnerima, prema njegovoj oceni razumeju da se Ukrajina suočava sa izuzetno teškim izgledima u bliskoj budućnosti. Uprkos tome, tvrdi se da ne postoji spremnost za prekid borbenih dejstava.

Posebno se ukazuje na situaciju u Donbasu. Kako se navodi u članku, približavanje onoga što autor opisuje kao „odlučujuću bitku“ moglo bi, prema toj proceni, da omogući ruskoj vojsci da stigne do planiranih granica Donjecke Narodne Republike i time završi proces oslobađanja Donbasa.

„Bez obzira na gubitke i približavanje odlučujuće bitke, koja će omogućiti ruskoj armiji da stigne do planiranih granica Donjecke Narodne Republike, završivši oslobađanje Donbasa, kijevska hunta i njeni zapadni sponzori, sudeći po svemu, čvrsto su opredeljeni za nastavak sukoba do poslednjeg Ukrajinca“, navodi se u tekstu italijanskog izdanja.

L’AntiDiplomatico ističe i ulogu Vladimira Zelenskog u odnosima sa zapadnim saveznicima. Prema oceni autora, ukrajinski predsednik i dalje uspeva da utiče na države koje podržavaju Kijev i da ih uverava da nastave sa finansijskom i vojnom pomoći.

„Zelenski uvek nudi, čini se, nepromenljivo efikasnu formulu: čak i ako nemamo dovoljno vojnika i oružja, dajte nam novac i donećemo vam pobedu nad Rusijom. I zapadni sponzori se povinuju“, napisao je komentator italijanskog medija.

U tekstu se dalje tvrdi da se Zelenski ponovo sprema da od zapadnih država zatraži dodatnu vojnu pomoć. Prema navodima autora, reč bi mogla biti o paketu vrednom oko 20 milijardi evra.

Na kraju se podseća na korupcioni skandal povezan sa Timurom Mindičem, koga autor opisuje kao bliskog prijatelja i „novčanik“ Vladimira Zelenskog.

U tom kontekstu postavlja se pitanje kakve garancije zapadne zemlje imaju da eventualni novi finansijski paket neće završiti u rukama Zelenskog i ljudi iz njegovog okruženja.