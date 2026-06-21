Prvi dan leta doneo nam je prave letnje vreline i temperature koje su prelazile 30 stepeni. Međutim, već popodne počela je nagla promena vremena, koja će se nastaviti i večeras. Zbog velike vlage i sparine vreme će podsećati na pravo tropsko, a meteorolozi upozoravaju da nam narednih dana stižu jaki, iznenadni pljuskovi, a na pojedinim mestima će pasti toliko kiše u kratkom roku da prete i lokalne bujične poplave.

Prema prognozi meteorološke stanice Hailz.rs, prisutni su izuzetno sparni uslovi sa visokim prizemnim temperaturama i tačkom rose koja dostiže čak 22 stepena.

Ovakva umerena do visoka termička nestabilnost već je danas tokom dana pokrenula konvektivne razvoje oblačnosti duž orografije, a grmljavinska aktivnost prvo se osetila duž Karpata u istočnoj Srbiji i na teritoriji Zaječara.

- Sparni uslovi sa visokim prizemnim temperaturama tačke rose, umerenom i visokom termičkom nestabilnošću će se nastaviti do srede. Monsunski pljuskovi će, počevši od danas, nastajati na bilo kojoj teritoriji Srbije i u bilo koje doba dana, u uslovima minimalnih severnih strujanja ili potpunog odsustva strujanja u sloju od interesa za kretanje oblaka - upozoravaju iz Hailz.rs.

Glavna odlika ovog olujnog sistema biće hiperprodukcija kiše

Pojedinačne pulsirajuće olujne ćelije ili neorganizovani višećelijski sistemi se mogu nadograđivati u bilo kom smeru.

- Glavna osobina olujnih razvoja će biti hiperprodukcija kiše, sa akumulacijama koje će iz jednog pljuska, u jednoj tački, prelaziti 50 l/m², a ponovljeni višednevni razvoju u istim mestima će proizvesti 100 + l/m² kiše - dodaju.

Zbog ovakvih ekstremnih padavinskih događaja, na manjim, teško predvidivim teritorijama, postoji velika opasnost od bujičnih poplava.

Pulsirajuće olujne ćelije proizvodiće i grad, ali će zbog odsustva smicanja vetra on uglavnom biti sitniji. Važno je napomenuti i da će padavine biti prostorno i količinski izuzetno neravnomerno raspoređene.

- Ista predviđanja važe kako za teritoriju Grada Beograda tako i za ostale velike gradove u Srbiji - napominju iz Hailz.rs.

Vremenska prognoza RHMZ za naredne dane

Sutra će u Srbiji biti promenljivo, oblačno i toplo vreme, ali nestabilno. Pre podne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.

- Od sredine dana mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša od 29 do 33 - navode iz RHMZ.

U utorak i sredu (23. i 24.06.) promenlјivo oblačno i prosečno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 32 stepena, ali nestabilno, mestimično sa plјuskovima i grmlјavinom.

- Zatim pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili plјusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima - zaključuju.