Nova otkrića o planiranju lažne afere "zvučni top" od strane blokadera, i posledična dehumanizacija predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i pokušaj da se Srbija uvuče u građanski rat, tema su specijalne emisije tri televizije - Informer TV, Pinka i Prve.

- Pod jedan, oglasila sam se odmah zato što sam i ja dosta ranije razgovarala s ljudima i bavila se temom "zvučnog topa", pre svega jer je meni to veče bilo potpuno jasno da je to apsolutna laž. Bilo ko ko zna kako zvučno oružje radi, zna da to ne radi tako. Ljudi padaju odmah, ne beže oni ni levo ni desno, a kamoli da se zaborave i stoje. Oni padaju i u istom trenutku su reakcije povraćanja, padanja u nesvest, sve što mi nismo imali ni kao naznake.

Istakla je da se za to najviše "uhvatio" Evropski parlament.

- Ta sprega je toliko sumanuta... Ne treba vi da dokazujete da ste nešto uradili, već da niste uradili. Niko nije dokazao da nije bio zvučni top. Pa kako da dokažem da nije bio? Tako zvučni top ne radi. Mi jedini na svetu imamo zvučni top koji niko nije čuo. Koji ide cik-cak, preskače Ćacilend i ide do Slavije. Ćaci nemaju nikakvu senzaciju na zvučni top, a blokaderi imaju katastrofalne, tri dana kasnije. Ta priča toliko ne pije vodu, a toliko je zaživela, da vi vidite da je to bilo planiralo. Blokaderi nisu osporili, zapravo su potvrdili. Potpuno je očigledno da su sve planirali do detalja, vidite po reakciji Brisela - rekla je Brnabić.

O ovoj temi govorio je i predsednik Srbije ALeksandar Vučić, šta je on rekao pročitajte u POSEBNOJ VESTI.