Po standardnom običaju svih onih koji nemaju šta da konkretno zamere a da se svi ne smeju njihovim lažima Srđan Milivojević je u najnovijem nastupu besnila izneo bizarnu optužbu da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić alkoholičar. Uz to je provukao i da je tiranin, jer sama tvrdnja da je tiranin ne bi mu pila vodu pošto bi se svako zapitao ako je Srbija tiranija kako je on na slobodi, kako postoje stranke, parlament i nezavisni mediji. Tirani nisu poznati po tome da vole takve stvari.

I tvrdnja da je Vučić pijan je smešna, ali Milivojević se koristi starom demagogijom koja kaže "uvek drsko kleveći, nešto mora da se zadrže". To je, realno govoreći i jedini modus operandi blokadera i opozicije. Oni ne mogu da tvrde kako nije tačno da se u Srbiji živi bolje nego ikada pre, ne mogu da tvrde kako nema novih fabrika, ne mogu da tvrde kako predsednik Vučić nije rado viđen gost svih svetskih lidera dok su njihovi maksimalni dometi bili ambasadori, a trenutno su im razne Picule i slični Piculić. Kako ne mogu ništa konkretno da zamere Vučiću oni izmišljaju razne gluposti koje nemaju veze sa istinom a koje je i besmisleno demantovati.

To je lepo primetila i Ana Brnabić na društvenoj mreži "Iks".

"Šta ste sve izgovorili za Aleksandra Vučića i njegovu porodicu do sada, ovo "tiranin u alkoholisanom stanju" mu realno dođe kao melem na ranu. Potrošili ste se, nemate gde više sa uvredama i mržnjom. A da onoliki čovek može da se napije od jedne rakije - teško... Ali šta vas sve skupa briga za istinu i činjenice? Dokon pop i jariće krsti, pa tako i blokaderi i njihovi mediji. Pratite pažljivo šta sve naš predsednik radi ovih dana, možda nešto i naučite. Razgovor i briga o narodu, sa jedne strane, nepatvorena mržnja i najprizemnije uvrede sa druge strane. Svakim danom pred građanima Srbije sve jasniji i jasniji izbor….", napisala je Brnabić.