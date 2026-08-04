"Ono što mi je zaista važno, molim sve građane, pažljivo poslušajte obraćanje predsednika Vučića večeras na tom komemorativnom skupu. To je njegovo poslednje obraćanje kao predsednika Republike Srbije na komemorativnom skupu povodom etničkog čišćenja, zločina "Oluje". Poslednje obraćanje kao predsednika, ali se ja nadam da će ih imati još kao predsednik Vlade - rekla je Brnabić.

Dodala je da je to za Vučića izuzetno emotivan trenutak.

"Znamo koliko se spremao za to i mislim da će dati neverovatno važne poruke za sadašnjost, ali i kao što on to radi, i za budućnost politike i za budućnost srpskog naroda na ovim prostorima - reklaje Brnabić tokom gostovanja na TV Prva.