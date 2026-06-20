Turbo kružni tok, gde se blokaderi okupljaju, kao i prilazne ulice, blokirani su tokom dana.

U Novom Sadu su postavljeni i štandovi zborova. Tu su donete velike količine rekvizita u vidu majica, bedževa, pištaljki... Nije poznato ko je platio da se sve to kupi i napravi, a sponzore studenti-blokaderi uporno skrivaju.

Ogroman broj automobila sa hrvatskim tablicama primećen je danas u Novom Sadu od ranih jutarnjih sati. Hrvatska je pored direktnog podržavanja blokadera takođe i utočište više osoba optuženih za terorizam u Srbiji.

Na skup blokadera stigao je i Srđan Milivojević.

U Novom Sadu zabeležen je i jeziv incindent zloupotrebe dece u političke svrhe. Jedna blokaderski novinar terao je maloletnog dečaka da peva političke pesme.