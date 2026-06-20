Na blokaderskim medijima danas vlada opšta panika, nakon što su juče objavljena saznanja da su laž o zvučnom topu pripremali dva meseca unapred.

Sada se na njihovim medijima pokušava relativizacija, po ustaljenom receptu, pokušavajući da krivična dela opravdaju kao - izgovorene reči.

Na mrežama su ljudi već prozreli njihove namere, pa je svim građanima jasno o čemu se radi.

"Niste vi “izgovorili reč”, nego ste crtali metu Vučiću na čelu i pokušali ste da izazovete gradjanski rat," poruka je jednog tviteraša.