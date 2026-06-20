Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje nastavak približavanja Srbije Evropskoj uniji, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa sa tradicionalnim prijateljima zemlje.

- Venecijanska komisija je dala svoj stav. Evropska unija će u najskorije vreme dati svoj. Naš posao je da nastavimo približavanje Evropskoj uniji, ali i da čuvamo naše tradicionalne prijatelje - rekao je Vučić.

On je istakao da ne očekuje negativne ocene iz Brisela i poručio da će se istina uskoro pokazati.

- Sami ćete se uveriti. Ako smo obmanuli Evropsku uniju, oni će to jasno reći. Ako jesmo, prihvatićemo to. Ali pošto nismo, a nismo, ispostaviće se da je i ovo bila samo još jedna u nizu laži - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da ga ne iznenađuju optužbe koje se pojavljuju u javnosti.

- I koga će onda biti briga što su još jednom slagali? - poručio je Vučić.