Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je smirivanje tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dobra vest za ceo svet, a da bi prekid rata u Ukrajini doneo ogromne koristi i Srbiji.

- Dobra je vest ovo što se dogodilo između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zaista dobra vest. Kada bi se prekinuo rat u Ukrajini, to bi bila divna vest. Tada bi nam stopa rasta išla u nebesa i ljudi bi mogli da očekuju povećanje primanja koliko god žele - rekao je Vučić.

Predsednik je upozorio da ni eventualni pad cena nafte neće automatski dovesti do pojeftinjenja robe i usluga.

- Videćete da, čak i kada cena nafte padne ispod nivoa iz kriznog perioda, ukoliko se sačuva mir na Bliskom istoku, mnogi neće spuštati cene. Da ljudi vide da to nema veze samo sa tržištem, već i sa alavošću i halapljivošću - istakao je Vučić.

On je poručio da država mora da reaguje u takvim situacijama.

- Zato postoje nadležna ministarstva koja moraju da reaguju i da takve probleme rešavaju - rekao je predsednik Srbije.