Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne očekuje da će ljudi koji su dugo verovali u određene priče promeniti mišljenje preko noći, ali je naglasio da među njima ima mnogo dobrih ljudi koji su bili izloženi snažnom psihološkom pritisku.

- Trebalo je da sačekam da prođu godine i da dobijem neku vrstu ljudske satisfakcije od nekoga ko je protiv mene, kao što je Mihael Martens, jedan od najuglednijih novinara u Evropi, koji je rekao da je priča o "Sarajevo safariju" od početka bila loša i neslana šala. Kome ja to sada da objašnjavam? Mislite li da će oni koji su godinu i po dana verovali da je bio zvučni top da promene svoj stav preko noći? Pa neće. Insistiraće još snažnije - rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da među onima koji su verovali u takve tvrdnje ima mnogo časnih ljudi.

- Tu ima dobrih ljudi, divnih ljudi. Naravno, ima i političkih prevaranata. Nikad politički prevarant neće da prizna da je prevarant. Imate ljude koji su žrtva jezive manipulacije i psihološkog pritiska. Njih ću uvek da štitim - istakao je Vučić.

Govoreći o večerašnjem okupljanju u Novom Sadu, predsednik je rekao da su očekivanja pojedinih bila mnogo veća.

- Neki su očekivali 20 ili 30 hiljada ljudi. U 18.30 bilo ih je 3.300. Neka bude i pet, šest ili sedam hiljada iz cele Vojvodine, pola Srbije. To je ništa. Ljudi polako spoznaju stvari, polako ali sigurno - rekao je Vučić.

On je poručio da Srbija mora da prevaziđe podele i da ne sme biti revanšizma.

- Kod nas ne sme da postoji osvetoljublje i revanšizam. Mora da postoji odgovornost, ali ne i bes. Kada pozivam ljude 27. juna, ne pozivam ih da pokažu bes prema bilo kome, niti da zvižde bilo kome, već da se okupimo pod zastavom Srbije. Pozivam i pripadnike drugih političkih stranaka i naše koalicione partnere. Napravićemo terene i zamkove za decu, biće predstava i sadržaja za najmlađe. Mi nećemo deci pričati o politici - poručio je predsednik Srbije.