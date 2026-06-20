Kako navodi ovaj medij, Zelenski je nakratko prisustvovao večeri održanoj u četvrtak, a nakon njegovog odlaska učesnici su se upustili u dugu diskusiju o ukrajinskom sukobu, što je u potpunosti odstupilo od prvobitno planirane teme.

"Večera na kojoj je trebalo da lideri razgovaraju o dugo očekivanoj strategiji za suprotstavljanje rastućoj dominaciji Kine u svetskoj ekonomiji prekinuta je do gotovo 23 časa raspravama o ratu između Rusije i Ukrajine", navodi "Juroaktiv".

Prema pisanju portala, lideri EU nisu uspeli da postignu saglasnost o tome ko bi u budućnosti trebalo da predvodi potencijalne pregovore sa Rusijom.

U Briselu je 18. i 19. juna održan samit Evropske unije. Prema navodima portala "Politiko", više učesnika podržalo je inicijativu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte da se obnovi dijalog sa Moskvom.

S druge strane, tom predlogu usprotivili su se predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc. Oni smatraju da trenutno nije pogodan trenutak za takav korak, a da bi, kada za to dođe vreme, inicijativu trebalo da preuzmu Pariz, Berlin i London.