Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da slučaj poslanika Miloša Parandilovića pokazuje, kako je rekao, ozbiljan problem i potrebu pojedinih ljudi da obmanjuju javnost.

- Pogledajte ovaj primer, kako se zove taj mladić, ne znam ni iz koje je političke stranke. Govorili ste juče o njemu, o tome da je uhvaćen zbog 15.000 dinara. Parandilović. Nije ni važno iz koje je stranke. Ali kada pokažeš da si spreman da uzmeš 15.000 dinara, onda pokazuješ da imaš patološku potrebu da nešto ukradeš - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da je, prema njegovim tvrdnjama, pokušano da se naplati dnevnica za prisustvo sednici, iako osoba nije bila na tom mestu.

- Da obmaneš ljude da si bio na poslu kako bi naplatio dnevnicu, iako nisi bio tu, nego stotinama kilometara daleko, to govori o nečemu drugom. To je neka teška bolest kod nas. Sedamnaestog juna tražio je refundaciju troškova, a onda 19. juna rekao: "Ne, ne, ipak ne treba, nisam bio tu" - izjavio je Vučić.