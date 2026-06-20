Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su pokušaji približavanja Srba i Bošnjaka često bili praćeni događajima koji su narušavali odnose, ocenjujući da je mnogima bilo lakše da prihvate narativ o Srbima kao krivcima.

- Svaki put kada je trebalo da se približimo Bošnjacima, nešto se desi. Lakše je bilo da se veruje da su Srbi zločinci. Verujem da ćemo imati ljude koji će želeti da razgovaraju. Ne možemo da odemo jedni od drugih. Sve je to rađeno sa određenim ciljem - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da je mnogo naučio tokom susreta sa liderima i državnicima iz zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

- Srećom, danas imate mnogo slobodara širom sveta. Mnogo sam naučio u Kazahstanu, Azerbejdžanu i Gruziji. Uvek sam poštovao Rusiju, ali i Ukrajinu. Oni nisu priznali nezavisnost Kosova i ne idu na skupove na kojima je Kosovo, osim ako mi ne učestvujemo - rekao je Vučić.

Govoreći o međunarodnim kontaktima, predsednik Srbije istakao je da ga strani zvaničnici nisu ispitivali o aferi "zvučni top".

- Amerikanci su bili fer. Nijednog trenutka ni Ursula fon der Lajen ni Antonio Košta nisu tražili da razgovaraju sa mnom o tome. Nikada me nisu pitali za "zvučni top". Ja sam sam govorio o tome. Sada ste svi iznenađeni, kao i oko "zvučnog topa". Istog dana sam rekao da nije postojao - poručio je Vučić.