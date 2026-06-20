„Predsednik Vučić je skoro pozvao predsednika Trampa da dođe u Beograd. Kada se vratim u Vašington i budem razgovarao sa nekim ljudima iz njegove administracije, pokušaću da taj zahtev pomerim prema vrhu. On zna da je pozivan više puta i verujem da je predsednik Vučić u pravu kada kaže da će srpski narod prihvatiti predsednika Trampa, poželeti mu dobrodošlicu, jer su prethodne administracije bile loše prema Srbiji“, rekao je Rod Blagojević za Njuzmaks Balkans.

On je kritikovao ranije američke administracije, navodeći da su, po njegovom mišljenju, vodile lošu politiku prema Srbiji, te je izrazio žaljenje zbog svoje ranije podrške politici Bila Klintona, posebno u vezi sa bombardovanjem Srbije 1999. godine.

„Sramim se što sam bio u Demokratskoj stranci koja je bila tako loša prema Srbiji. Ja sam onovremeno podržavao Bila Klintona, koji je, međutim, bombardovao Srbiju bez ikakvog odobrenja. Tada sam Klintona nazvao Putinom pre Putina, jer je on učinio upravo ono što je Putin uradio. Napao je drugu zemlju bez odobrenja. Klinton i Nato ukrali su deo države koji Srbiji pripada, a to je Kosovo“, objasnio je Blagojević.

Bivši guverner je izjavio da je da Srbija, prema njegovom mišljenju, beleži snažan ekonomski rast i da je „energija države“ veoma jaka.

On je naveo da je bruto domaći proizvod Srbije u porastu, kao i da su plate i penzije od 2012. godine navodno višestruko povećane, što je pripisao aktuelnom rukovodstvu.

„Srbija bi mogla da bude saveznik kakav je ranije bio Viktor Orban. Postoje značajne ekonomske prilike za saradnju sa SAD, uključujući i potencijal za rast američkih kompanija u region“, obrazložio je Blagojević

Dodao je da je važno da Sjedinjene Američke Države prepoznaju strateški značaj Zapadnog Balkana i da pažljivo biraju partnere u regionu.

Govoreći o tome gde vidi odnose Srbije i SAD u narednih pet do 10 godina, Blagojević je odgovorio da očekuje snažan savez.

Međutim, dodao je da bi to moglo da se promeni u zavisnosti od političkih okolnosti u SAD.

On je rekao da bi, ukoliko bi se Demokratska stranka vratila na vlast, odnosi mogli da budu drugačiji.

Dodao je i da predstojeća specijalizovana izložba Ekspo 2027 predstavlja dodatnu šansu za ekonomski razvoj i saradnju.

On je podsetio da je tokom političke karijere vodio jednu veliku američku državu i da iz tog iskustva razume odgovornost lidera.

Napomenuo je i da su lideri država poput Srbije, Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država stalno izloženi preispitivanju svojih odluka, ali da u politici nikada ne postoji idealna ili savršena situacija.

„Kako se Vučić bori za ljude ovde i kako se predsednik Dodik bori za ljude u Republici Srpskoj, i svakako znam kako se Tramp bori za američki narod. I te pozicije, pozicije lidera država kao što su Srbija, Republika Srpska, SAD... Ljudi će uvek preispitivati ono što radite“, naglasio je Blagojević.

On je kazao i da se u bliskoj budućnosti nazire kraj sukoba na Bliskom istoku i da bi to mogao da bude važan korak ka većoj globalnoj bezbednosti, posebno u kontekstu sprečavanja širenja nuklearnog oružja.

„Određene zemlje i akteri pretnja su ne samo za Izrael, već i za Sjedinjene Američke Države i ceo svet. Predsednik SAD Donald Tramp pokazao je veštinu u pokušajima da se takve opasnosti ograniče“, dodao je Blagojević.

Smatra i da Iran nije postigao ono što je želeo, navodeći da je u više navrata izgubio svoje vođstvo i da je njegova vojska značajno oslabljena, dok se režim, kako je rekao, suočava sa unutrašnjim nemirima.

„Sjedinjene Američke Države učinile su važan korak u jačanju globalne bezbednosti i sprečavanju daljih pretnji“, rekao jе Blagojević.