Američki predsednik Donald Tramp, čini se, ima prepoznatljivu strategiju prema Iranu: zapretiti razornim napadima na civilnu infrastrukturu, potom zaustaviti akciju i nadati se da će druga strana pristati da se vrati za pregovarački sto.

Prema analizi televizije ABC News, Tramp je tokom petomesečnog rata najmanje sedam puta primenio sličan obrazac. Do sada, međutim, takav pristup nije doveo do trajnog dogovora.

U poslednjem slučaju, Tramp je u subotu uveče na svojoj društvenoj mreži saopštio da je, na zahtev Irana i drugih zemalja Bliskog istoka, odlučio da odustane od napada na iransku energetsku infrastrukturu.

Istovremeno je upozorio da su američke snage i dalje "spremne za akciju" i da Vašington ostaje spreman za vojnu operaciju kakva, prema njegovim rečima, nije viđena od Drugog svetskog rata.

ABC News navodi da je ovo već sedmi put da Tramp primenjuje sličnu taktiku.

Prve ozbiljne pretnje pojavile su se 21. marta, manje od mesec dana nakon početka rata. Tramp je tada zapretio da će SAD napasti iranske elektrane ukoliko Ormuski moreuz ne bude u potpunosti otvoren.

Dva dana kasnije, međutim, saopštio je da je došlo do napretka u razgovorima i da se napadi odlažu za pet dana.

Novo odlaganje za još 10 dana

Kada je istekao prvi rok, 26. marta, Tramp je ponovo odložio planirane napade, ovog puta za još 10 dana.

"Cela civilizacija će večeras nestati"

Najdramatičnija pretnja usledila je 7. aprila. Tramp je tada upozorio da bi "cela civilizacija mogla da nestane večeras", uz poruku da bi napad mogao biti izbegnut ukoliko u Iranu prevladaju "manje radikalni umovi".

Samo 10 sati kasnije, međutim, američki predsednik je otkazao napade i objavio da su dve strane postigle dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre.

Prekid vatre produžen na neodređeno

Kada posle dve nedelje nije postignut konačan dogovor, Tramp je ponovo odustao od napada. 21. aprila najavio je produženje prekida vatre na neodređeno vreme, dok je američkoj vojsci naredio da nastavi blokadu Irana i ostane spremna za eventualnu akciju.

Kao razlog je naveo zahtev iranske vlade i tvrdio da pregovori napreduju.

Najava "velikog napada", pa novo povlačenje

Posle gotovo mesec dana bez značajnijeg napretka, Tramp je 17. maja ponovo pojačao pritisak na Teheran.

Upozorio je da "sat otkucava" i zapretio da od Irana "neće ostati ništa" ukoliko se brzo ne pokrene ka dogovoru.

Dan kasnije rekao je novinarima da planira veliki napad, ali je potom odlučio da ga odloži, uz nadu da će možda biti odložen "zauvek", zbog novih razgovora sa Iranom.

"Masovni napad" ponovo na stolu

Posle višenedeljnih pregovora, u junu je postignut memorandum sa 14 tačaka i dogovoren prekid vatre.

Sporazum se, prema ABC Newsu, raspao početkom jula, nakon čega su SAD nastavile ciljane napade na iranske vojne ciljeve.

Tramp je 23. jula rekao za Axios da razmatra "masovni napad" koji bi bio "veći nego ikada pre".

Međutim, četiri dana kasnije promenio je ton. Nakon izveštaja da su mu visoki zvaničnici administracije savetovali da odustane od napada, Tramp je rekao da se ponovo radi na pregovorima.

Najnoviji slučaj: Udar na iransku energetiku ipak otkazan

Nakon što su ponovo izbili sukobi, američka vojska je 29. jula izvela napade na iranske vojne ciljeve, kao odgovor na raketni napad na američke snage u Jordanu.

Dan kasnije pojavile su se informacije da Vašington razmatra veliki napad na iransku energetsku infrastrukturu.

Nešto više od 24 sata kasnije, 1. avgusta, Tramp je ponovo saopštio da će "za sada odustati" od napada, navodeći da su to tražili Iran i druge zemlje Bliskog istoka.

Istovremeno je upozorio da su SAD i dalje "spremne za akciju" i da mogu da izvedu napad kakav, prema njegovim rečima, nije viđen još od Drugog svetskog rata.

Tramp je poručio da će napad biti otkazan ukoliko bude moguće postići dogovor sa Teheranom.

Iran je ubrzo negirao da se vode bilo kakvi razgovori sa SAD.

U ponedeljak je Tramp dodatno pojačao pritisak na Teheran, poručivši da je ovo "poslednja šansa" Irana pre "odsecanja glave".

Prema analizi ABC Newsa, obrazac je do sada uglavnom ostajao isti: oštre pretnje, najava razornog udara, a zatim odlaganje napada u nadi da će pregovori proizvesti dogovor.

(B92)