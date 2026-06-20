U pet saobraćajnih nesreća koje su se dogodile tokom noći, pet osoba je lakše, a jedna teže povređena, rečeno je danas Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Muškarac star 50 godina teško je povređen kada je kao pešak sinoć oboren u Ostružnici. Nesreća se dogodila u 21.51, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

U 19.11 na uglu Resavske i Nemanjine ulice lakše je povređen 65-godišnji muškarac i prevezen je u Urgentni centar.

Na uglu Kneza Miloša i Nemanjine ulice u 21.29 oboren je biciklista koji je zbrinut na licu mesta.

U 22.33 u Železniku lakše su povređeni 23-godišnji i 20-godišnji muškarci.

Na Bulevaru JNA u saobraćajnoj nesreći lakše je povređen 21-godišnji muškarac.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 119 intervencija od kojih je 30 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici najviše astmatičari.

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