Napad ukrajinskih snaga na naftni tanker korporacije „Ševron” u Kaspijskom moru otvorio je nova pitanja o bezbednosti plovidbe u ovom regionu i političkim odnosima među zainteresovanim stranama, ocenio je bivši šef izraelske specijalne službe „Nativ” i ekspert za međunarodnu politiku Jakov Kedmi u drugom delu razgovora sa voditeljem Vladimirom Trifonovim na Jutjub kanalu.

Govoreći o napadu na tanker američke kompanije, Kedmi je ocenio da takav potez ukrajinskih vojnih i političkih struktura ukazuje na odsustvo profesionalizma i dalekovidosti, naglasivši da je time Ukrajina ušla u konflikt i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Kazahstanom.

Prema njegovim rečima, Kazahstan nastoji da izbegne učešće u vojnim sukobima i pokušava da situaciju smiri, dok bi zaštita Kaspijskog mora od strane Rusije podrazumevala nanošenje desetostruko veće štete ukrajinskim lukama.

On je ukazao da je plovidba već obustavljena u Crnom moru od Iljičovska, južno od Odese, pa sve do Izmaila.

Osvrćući se na diplomatsku poziciju Kazahstana, Kedmi je objasnio da je predsednik Kasim-Žomart Tokajev na nedavnom susretu predložio vraćanje na Istambulske sporazume kao osnovu za nove pregovore, uz uvažavanje promena nastalih u protekle tri godine, što je stav koji zastupa i Rusija.

Tokajev je u svom izlaganju naveo da sukob nema karakter građanskog rata, čime je, prema Kedmijevoj proceni, stvorio pravni osnov da se izjasni o međunarodnom konfliktu i ponudi mirovnu inicijativu.

Kazahstanski lider je istovremeno ponudio Evropi razvoj energetskog sektora i isporuku nafte i gasa radi kompenzovanja poteškoća u vezi sa Rusijom, što Kedmi definiše kao čisto komercijalni predlog usmeren na jačanje prestiža sopstvene države.

Komentarišući izostanak reakcije zapadnih zemalja na akcije Kijeva, Kedmi je potvrdio da na Zapadu postoji potpuna tolerancija za sve postupke Ukrajine dokle god se bori protiv Rusije.

On je napravio paralelu sa krstaškim pohodima, navodeći da je oslobađanje Hristovog groba služilo kao izgovor za oproštaj svih grehova učesnicima, uključujući i kriminalce, dok ključeve Hrama Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu danas drži Arapin musliman, a istorijski sukobi oko tog mesta vode se između Jermena i Grka. Kedmi je naveo da se isti obrazac primenjuje i u pritisku na Skandinaviju, Gruziju i Jermeniju.

U osvrtu na nedavnu izjavu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova upućenu nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu o sukobu sa sledbenicima nacizma, Kedmi je istakao da je ta ocena tačna jer je reč o politici koja nastavlja istu ideologiju.

On je napomenuo da potomci ne moraju biti sledbenici, navevši primer iz Izraela gde su deca nekadašnjih pripadnika SS jedinica dolazila u kibuc gde je živela njegova majka kako bi negovala stare i bolesne žrtve Holokausta i time iskupila krivicu svog naroda.

Međutim, u Ukrajini je problem što postoje i biološki potomci i sledbenici nacističke politike. Kedmi je podsetio i na nedavni slučaj u Ukrajini gde je za heroja proglašen čovek osuđen u Sovjetskom Savezu za ubistva žena i dece, koji je nakon suđenja pušten posle 32 godine i doživeo duboku starost, ocenivši da Rusija više ne sme praviti takve greške u obračunu sa nacizmom.

Analizirajući najavu 22. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, Kedmi je ocenio da je strategija ekonomskog iscrpljivanja nedelotvorna i štetna po samu Evropu.

Kao primer je naveo 21. paket sankcija u kom je EU uvela mere protiv kineskih preduzeća i banaka zbog saradnje sa Rusijom, na šta je Kina u roku od 24 sata odgovorila preslikanim sankcijama.

Kedmi je izneo podatak da je prošle godine, prvi put u istoriji, izvoz industrijske robe iz Kine premašio uvoz evropskih industrijskih proizvoda. On je dodao da smanjenje industrijske proizvodnje i loše stanje u nemačkoj auto-industriji direktno proističu iz trostrukog poskupljenja energije nakon obustave kupovine ruskih energenata.

Govoreći o incidentu u Ujedinjenim nacijama, gde je prema izveštaju agencije AFP delegacija SAD napustila sednicu Saveta bezbednosti zbog istupa predstavnika Francuske — čije je predstavništvo u Ženevi prethodno izjavilo da SAD više nisu svetionik ljudskih prava — Kedmi je ocenio da se radi o narušavanju odnosa između Pariza i Vašingtona.

On je potvrdio da pojam ljudskih prava nikada nije stvarno interesovao zapadne sile, već je služio kao izgovor za vojne intervencije i ostvarivanje ekonomskih interesa.

Ilustrujući to istorijskim primerima, Kedmi je naveo francuske akcije u Alžiru, gde su živi ljudi zakopavani i pregaženi vozilima, postupke u Vijetnamu i vojnu režiju u Centralnoj Africi iz koje je Francuska izbačena, zaključivši da Francuska ne smatra Ruse ljudima i stoga ne može govoriti o njihovim pravima.

Povodom bliskoistočne krize i razmene udara između SAD i Irana, Kedmi se pozvao na ocene američkog admirala koji je javno poručio Trampu i Pentagonu da su trenutni napadi besmisleni i predstavljaju uzaludno trošenje vremena, novca i snaga ukoliko ne predviđaju proširenje udara na ceo Iran.

Prema Kedmijevoj analizi, Tramp vodi politiku preko dvojice jevrejskih trgovaca koji ne poznaju Bliski istok, dok Iran njegove postupke i neprimenu pune sile tumači kao znak slabosti.

Nerazumevanje kulturoloških kodova Kedmi je objasnio istorijskim primerom iz Rusko-japanskog rata pri opsadi Port Artura, kada je ruski komandant želeo Japancima na ultimatum odgovoriti gestom šipka, ne znajući da taj gest u Japanu služio za pozivanje klijenata, što mu je objasnio oficir koji je poznavao japansku kulturu.

On je dodao da šah potiče iz Indije preko Irana i da su svi pojmovi u šahu persijski, te da SAD ne mogu uspeti jer igraju po pravilima tablića (nard) dok druga strana igra šah.

Na kraju, komentarišući izveštaje agencije ANSA o interesovanju italijanske mafije i glavnog tužioca iz Palerma Mauricija de Lučija o zapleni oružja sa Balkana i pokušajima nabavke zapadnih bespilotnih letelica sa ukrajinskog ratišta, Kedmi je naglasio da to nije novina i da ukrajinsko oružje već duže vreme završava u rukama arapskih terorista i islamskih grupacija u Africi.

On je naveo da pripadnici ukrajinske vojske i Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) zajedno sa džihadistima učestvuju u napadima u afričkim zemljama. Kedmi je zaključio da je kombinacija pronacističkog režima i ogromne korupcije u Ukrajini pretvorila tu zemlju u izvor ilegalne trgovine naoružanjem, poručivši zapadnim političarima, uz istočnjačku poslovicu „ko spava sa psima, ne treba da se žali na buve”, da sami snose odgovornost za posledice savezništva sa Kijevom.