Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dalo je nalog policiji za hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je danas na email uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslalo više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom današnjeg saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane NN lica.

Ipak, za blokadersku N1 ove pretnje, koje je potvrdilo VJT, ipak su "navodne".

Ono što posebno upada u oči jeste razlika u vremenu dva teksta koje su objavili na svom portalu.

Dok se za pretnje predsedniku Srbije koristi "navodno", samo sat vremena nakon toga, N1 je objavila kako je njihovoj redakciji stigla pretnja ali u tom slučaju je ova vest objavljena bez "navodno".

Iako je mesecima unazad jasan način izveštavanja ovog blokaderskog medija i namerno plasiranje dvostrukih aršina, ono što nikako ne bi smelo da se desi, sa bilo koje strane bili, da jedan život za njih znači manje od nekog drugog - što su jasno pokazali u ovom slučaju.