Ispričala je kako je doživela nesreću, koliko je trajalo njeno izvlačenje iz vozila, kojim je medicinskim pregledima bila podvrgnuta, ali i objasnila zašto je na manifestaciju Pogi Challenge, na koju zbog nesreće na kraju nije stigla, povela dve prijateljice.

Intervju koji je objavio portal 24ur.com prenosimo u celosti:

Gospođo predsednice, kako ste? Prelom ključne kosti ipak nije bezazlena povreda. Kako teče oporavak?

"Osećam se dobro. Prva dva dana me je, sasvim razumljivo, sve bolelo. Srećom, prelom ključne kosti nije toliko ozbiljan da bi bila potrebna operacija. Rehabilitacija će trajati između četiri i šest nedelja, a trenutno moram da mirujem oko dve nedelje. Mislim da će oporavak biti brz."

Kako danas, četiri dana nakon nesreće, gledate na događaje tog petka popodne?

"Najpre bih objasnila kako planiramo moja putovanja. Moji pripadnici obezbeđenja uvek proveravaju predviđeno vreme vožnje pomoću navigacije, koja uzima u obzir trenutne uslove u saobraćaju, eventualne zastoje i gustinu saobraćaja. Tog dana krenuli smo prema planu koji je pokazivala navigacija, uz dodatnu vremensku rezervu od 20 minuta."

"Oko pola pet ušli smo u tunel. Sećam se kočenja, zatim slabijeg udara u vozilo ispred nas, a potom nas je odbacilo u zid tunela. Sećam se jakog bola, ali su spasioci veoma brzo stigli do mene. Oko sat vremena trajalo je da me zbrinu, imobilizuju i prebace u vozilo Hitne pomoći, a zatim je usledila vožnja od oko 45 minuta do bolnice u Izoli."

"Svi pregledi u bolnici trajali su do oko 23 časa, pa se nadam da razumete zašto nismo želeli da obaveštavamo javnost nepotpunim informacijama. Tek oko 23 časa mogla sam da pozovem supruga, koji je bio na službenom putu, i obavestim svoje saradnike. Tada su mi lekari objasnili o kakvim je povredama reč."

"Sledećeg jutra, nakon vizite, slika je bila dovoljno jasna da smo javnosti mogli da saopštimo sve relevantne informacije. Sve vreme smo sarađivali sa spasiocima i bili u kontaktu sa policijom. Zbog interesa istrage bilo je važno da se najpre prikupe i provere sve ključne informacije. Ranije to, nažalost, nije bilo moguće."

Javnost je za saobraćajnu nesreću u kojoj ste povređeni saznala tek oko 18 sati nakon događaja. Da li je to bila vaša odluka? Da li se slažete sa kritikama da je javnost obaveštena prekasno?

"Kao što sam već objasnila, ranije jednostavno nije bilo moguće. Do 23 časa ni sama nisam tačno znala kakve su moje povrede. Bilo je potrebno da obavim rendgensko snimanje, CT glave, EKG i brojne druge preglede i razgovore sa lekarima. Tek narednog jutra, posle vizite, lekari su mogli da mi potvrde da povreda, srećom, nije toliko ozbiljna da zahteva operaciju i da ću moći da se oporavljam kod kuće."

"Nismo želeli da javnosti dajemo nepotpune ili nepotvrđene informacije i zaista se nadam da to možete da razumete. Danas se osećam mnogo bolje i zato mogu da razgovaram sa vama, medijima i, naravno, sa javnošću."

Za sada izgleda da je uzrok nesreće nedovoljno rastojanje između vozila u pratnji. Da li ste u trenutku nesreće bili vezani?

"To je moja najveća greška. Na sedištu u drugom redu kombija nisam bila vezana i za tu svoju neodgovornost u potpunosti preuzimam odgovornost. Ne znam kakve bi bile posledice da sam bila vezana i danas nema smisla da o tome nagađamo. Činjenica je da zakon propisuje da putnici moraju biti vezani i na zadnjim sedištima. Ja i moja prijateljica nismo bile vezane, dok je druga prijateljica bila."

"Svoju neodgovornost i nepromišljenost platila sam slomljenom ključnom kosti. Zato neka moje iskustvo bude upozorenje svima, ispravno je da se uvek vežemo, čak i kada sedimo pozadi."

"Što se tiče bezbednog odstojanja, ne želim da nagađam. Nisam stručnjak za saobraćaj niti za bezbednost, a iz drugog reda sedišta nisam mogla da vidim sam trenutak nesreće kao što su ga videli pripadnici obezbeđenja napred. Mogu, međutim, da kažem da se već tri i po godine vozim službenim vozilima po slovenačkim putevima i da sam za to vreme prešla više od 250.000 kilometara. Znam kako takve vožnje izgledaju i da se vožnja kolone vozila pod pratnjom ne može u potpunosti porediti sa običnom vožnjom u saobraćaju."

"Da li je napravljena neka greška, pokazaće istraga. Ako se pokaže da jeste, odgovornost ćemo preuzeti."

U javnosti se mnogo spekuliše o tome ko je bio sa vama u vozilu. Znamo da su to bile dve vaše prijateljice, od kojih je jedna teže povređena. U vašem kabinetu odlučili ste da ne otkrivate njihov identitet. Kako odlučujete koga ćete povesti sa sobom i koja pravila pritom važe?

"Ja sam štićena osoba 24 sata dnevno. Smem da se vozim isključivo vozilima Kabineta predsednice ili policije. Dakle, ako želim da odem na kafu, u bioskop ili na koncert sa prijateljem, prijateljicom, suprugom ili sinom, procedura obezbeđenja potpuno je ista kao i kada idem na službeni put."

"Na službena putovanja po pravilu idem sama ili u pratnji saradnika, savetnika ili šefa kabineta. Svako ko sedi sa mnom u vozilu ne postaje automatski štićena osoba. To nisu ni moj suprug ni moj sin. Međutim, na osnovu bezbednosne procene i na moj zahtev, moguće je da i druge osobe putuju sa mnom u službenom vozilu, što se dogodilo i u ovom slučaju."

"Moje dve prijateljice želele su da pođu sa mnom na Pogi Challenge. Doneta je odluka da sve tri, zajedno sa pripadnikom obezbeđenja, putujemo kombijem Kabineta predsednice. Izuzetno mi je žao što zbog nesreće nisam mogla da učestvujem na tom događaju. Nažalost, nismo stigli do odredišta."

Zbog sumnje na nesavesnu vožnju sada će odgovarati policajac koji vas je vozio. Policajci koji brinu o vašoj bezbednosti prošle godine prebačeni su pod nadležnost vašeg kabineta. Da li smatrate da je sistem odgovornosti u toj oblasti dovoljno jasno uređen? Da li je jasno ko vrši nadzor nad njihovim radom?

"Apsolutno. Pravila su potpuno ista i sada kada su pripadnici obezbeđenja u našem kabinetu. Oni su i dalje policajci, a nadzor nad njihovim radom i dalje sprovodi policija, u skladu sa postignutim dogovorom. Dosledno poštujemo radno zakonodavstvo. Tvrdnje da su pripadnici obezbeđenja bili neispavani jednostavno nisu tačne. Tokom protekle tri i po godine radili smo na isti način, zato mogu da garantujem da njihov prelazak u Kabinet predsednice nije doveo do slabije bezbednosti niti bilo kakvih odstupanja. Ukratko, postupamo u skladu sa propisima, kako i treba."

Policijski sindikat Slovenije: Ne osuđujte vozača unapred

Policijski sindikat Slovenije ponovo je izrazio zabrinutost zbog promena u sistemu obezbeđenja predsednice, ali je istovremeno upozorio da policajca koji je upravljao vozilom ne treba unapred proglašavati krivim, jer su do sada objavljeni samo preliminarni nalazi istrage.

"Postojanje osnova sumnje ne znači da je krivična odgovornost utvrđena", saopštio je sindikat.

"Vožnja u okviru obezbeđenja predsednice Republike nije obična vožnja, već zahtevna policijska operacija koja se odvija u posebnom operativnom režimu, na osnovu plana obezbeđenja, uputstava, komunikacije između vozila i usklađenog delovanja cele kolone. Zato istraga, pored postupaka samog vozača, mora da ispita i celokupnu organizaciju rada: ko je planirao i rukovodio obezbeđenjem, kakva su uputstva izdata, kakav je bio režim vožnje, koliko dugo je policajac pre nesreće obavljao dužnost, kako mu je bilo organizovano radno vreme i da li su mu zaista bili obezbeđeni odgovarajući odmori, dnevni i nedeljni. Takođe treba proveriti eventualni umor, vremenska i druga operativna opterećenja, obučenost, kao i tehničke okolnosti samog događaja", navodi se u saopštenju.