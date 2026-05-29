Novinar Duško Bogdanović žestoko je reagovao nakon objave da su mediji iz sastava United Group, među kojima su N1 i Nova S, prodati međunarodnoj investicionoj grupi Alpac Capital.

Bogdanović se tim povodom oglasio na društvenoj mreži “Iks”, gde je direktno optužio Dragana Šolaka za probleme koji su nastali unutar medijske grupacije nakon prodaje kompanije.

– Sada kada je sve jasno, da li će neko sa imenom i prezimenom i novinarskim integritetom – iz bivše UG, a današnje ANN – jasno kazati da su svi problemi nastali kada je alavi Šolak prodao medije koje je osnovao i(li) kupio? N1, Nova S, Radar i Danas ipak nisu FK Sautempton! – napisao je Bogdanović.

Njegova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno nakon što je potvrđeno da je međunarodna investiciona grupa Alpac Capital postigla sporazum sa kompanijom Summer Parent S.à r.l., krajnjim akcionarom United Group, o kupovini kompanije Adria News S.à r.l.

U saopštenju United Group navodi se da Alpac Capital ima veliko međunarodno iskustvo u upravljanju medijskim sistemima i da već poseduje većinsko vlasništvo nad Euronews-om, jednom od najvećih svetskih medijskih mreža.

– Ova akvizicija pruža Adria News Network snažnu platformu i vlasnika koji je usklađen sa njenim uređivačkim principima, obezbeđujući dugoročnu nezavisnost ovih važnih novinskih resursa – navedeno je u saopštenju.

Iz United Group dodaju da je Alpac Capital posvećen “neutralnom i na činjenicama zasnovanom novinarstvu”, uz poštovanje visokih uređivačkih standarda, što je, kako tvrde, pokazano i kroz upravljanje Euronews-om.

Vest o prodaji izazvala je burne reakcije u javnosti, posebno među pratiocima medijske scene u Srbiji, dok se na društvenim mrežama već danima polemiše o tome kakve će promene uslediti nakon promene vlasništva nad N1, Novom S, Radarom i listom Danas.