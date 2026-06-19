Upravo takav životni pristup decenijama neguje baka Matija iz Hercegovine, koja i u 87. godini svakodnevno radi u bašti i ne odustaje od života na selu.

Njenu svakodnevicu i životnu priču zabeležio je videonovinar Mario Brkić u reportaži objavljenoj na Jutjub kanalu Glas Hercegovine, gde je prikazan razgovor sa ovom vitalnom staricom na njenom imanju.

Baka Matija se sa setom priseća prošlih vremena i načina života koji je, kako kaže, bio težak, ali ispunjeniji i povezaniji. Ističe da su ljudi nekada više brinuli jedni o drugima, više pomagali i bili bliži kao zajednica, dok se danas, po njenom mišljenju, život odvija prebrzo i bez dovoljno međusobne podrške.

Govoreći o svom životnom putu, prisetila se i mladosti, navodeći da se udala 1961. godine, a već naredne godine postala majka. Taj period opisuje kao početak jednog potpuno novog životnog poglavlja, u kojem su rad, porodica i zajedništvo bili u središtu svakodnevice.

Upoređujući prošlost i sadašnjost, baka Matija naglašava da su se životne navike značajno promenile. Kritikuje savremeni ritam života i noćne izlaske koji, prema njenom mišljenju, narušavaju prirodni balans i zdravlje. U tom kontekstu poručuje da bi, kada bi se ona pitala, noćni lokali trebalo da se zatvaraju ranije, jer je, kako kaže, zdrav ritam života ključan za dobrobit čoveka.

Uprkos svojim godinama, ova 87-godišnjakinja i dalje svakodnevno radi u bašti, ustaje rano i obrađuje zemlju. Motika je, kako kaže, prati ceo život, ali joj istovremeno daje snagu, pokret i osećaj ispunjenosti.

Na svom imanju gaji različite kulture poput krompira, luka, paradajza i paprike, a svakodnevni rad u prirodi smatra jednim od glavnih razloga svoje vitalnosti.

Baka Matija veruje da je upravo jednostavan život, fizička aktivnost i zahvalnost za svaki dan ono što doprinosi dugom i zdravom životu, dok kao najveću vrednost ističe upravo zdravlje i mir koji dolaze iz rada i života u skladu sa prirodom.