- Što se tiče N1, oni ne žele da im budem gost, iz jednog suštinskog razloga, jer njihovi gledaoci koji koriste njihove platforme žive u mehurima od sapunice pravljenim od mehura, ne može da mi kaže da ovo što iznosim nisu činjenice, o putevima, prugama...

-Postoji još jedan razlog, tada bi bilo potpuno jasno da oreol profesionalaca istinuljubivih ljudi padne sa njihove glavnje. Sve su zasnivali na lažima, od zvučnog topa, Jovanjice, Sarajevo safarija, sve. Od toga dođemo, Vučić je lud, prevazišao je sebe - kaže predsednik i dodaje:

-Što sam ludak? Što sam pomislio da pozovem zemlje kandidate da dođu u Beograd. Što vam smeta to, trebalo bi da vas raduje. Ali morate da prestavite sve kao potez čoveka koji nije Srbin, koji je ubica, a zato što nemate nijedan argument, ne možete da pobedite istinu i morate da se služite lažima i ničim više - istakao je on.