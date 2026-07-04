Monstruozna i bolesna konstrukcija o takozvanom „Sarajevo safariju“ – gnusna teorija zavere prema kojoj su bogati zapadnjaci navodno plaćali Srbima da sa položaja oko Sarajeva pucaju na civile – konačno je doživela potpuni i sramni kolaps. Decenijama građena fabrika laži, čiji je jedini cilj bio monstruozna satanizacija i blaćenje celog srpskog naroda, raspala se u paramparčad nakon detaljne istrage uglednog nemačkog lista Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).

Nemački novinar Mihael Martens objavio je detaljnu istragu pod direktnim naslovom „Bajka o lovu na ljude“, u kojoj je do temelja demontirao navodne izvore, dokumentarne filmove i knjige na kojima se ova bolesna teorija zavere zasnivala. Martens otvoreno navodi da se cela priča oslanja na anonimne, nepouzdane ili mrtve svedoke kojima autori daju izmišljene nadimke.

Nemački istraživač ironično primećuje da su autore tih priča komotno mogli da nazovu i „Raja, Gaja i Vlaja“, jasno stavljajući do znanja da su ključni dokazi ove antisrpske propagande na nivou likova iz crtanih filmova.

Lažovi sa N1 ponovili: "Sarajevo Safari je čista laž i izmišljotina"

Suočeni sa neoborivim dokazima koji potvrđuju da je cela priča čista naučna fantastika, dežurni lažovi i antisrpski mediji poput portala N1 našli su se u nebranom grožđu – primorani su da sami prenesu tekst koji ih razotkriva kao obične saučesnike u širenju najgorih izmišljotina!

Čak ni u Sarajevu više ne prolaze ove bolesne fore

Da je reč o čistoj patologiji i mržnji prema Srbima, nemačkom novinaru su potvrdili i svedoci u samom Sarajevu. Katolički franjevac Mirko Majdandžić otvoreno je priznao da je ta priča o nekakvim italijanskim lovcima na ljude potpuno nerealna, pitajući se ono što bi se zapitao svaki normalan čovek – kako je moguće da se za te silne bogataše i turiste nije čulo nikada tokom celog rata, nego su se naprasno pojavili decenijama kasnije u formi plaćenih filmova?