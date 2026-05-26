Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je ogromnu pažnju ne samo u domaćim i kineskim medijima, već i među političkim analitičarima, a posebno su odjeknule reči iznete u programu N1 da ova poseta ima „istorijski značaj“.

Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost ocenio je da je reč o posebnoj i veoma važnoj bilateralnoj poseti na najvišem nivou, kakvu Srbija nije imala često kada je reč o odnosima sa Pekingom.

– Svakako ono po čemu jeste poseta posebna, da mi nismo imali bilateralne posete Pekingu tako često. Zapravo, češće su išli premijeri ili čak i pojedini ministri. Vučić je u prethodnim varijantama uglavnom putovao u okviru multilateralnih samita ili dva puta na određene ceremonijalne događaje kao što je bila parada – rekao je Vladisavljev.

On je dodao da upravo zbog toga ova poseta može da nosi istorijsku težinu.

– Ako hoćemo da baš klasifikujemo u nekoj meri kao prva baš bilateralna poseta na najvišem nivou u našem slučaju, to je nivo Aleksandra Vučića, onda može imati tu karakteristiku – istorijsku – naveo je Vladisavljev.

Tokom trodnevne posete Kini, predsednik Vučić sastao se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, premijerom Li Ćijangom i drugim visokim kineskim zvaničnicima, dok su dve države potpisale čak 33 dokumenta o saradnji.

Posebnu pažnju izazvalo je uručenje „Ordena prijateljstva“ predsedniku Srbije od strane Si Đinpinga, što predstavlja jedno od najvećih kineskih priznanja koje se dodeljuje stranim državnicima.

U kineskim medijima i zvaničnim saopštenjima više puta je naglašeno da između Srbije i Kine postoji visok nivo političkog poverenja i „čelično prijateljstvo“.

Fotografije srpskih zastava koje su se vijorile u Pekingu i Šangaju dodatno su simbolično pokazale koliko Kina pridaje značaj odnosima sa Srbijom.

Vučićeva poseta Kini ocenjuje se kao jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih aktivnosti Srbije poslednjih godina, dok mnogi analitičari smatraju da će potpisani sporazumi imati dugoročne posledice po razvoj ekonomskih i političkih odnosa dve države.