Njena priča je ispričana kroz intervju za medij Afrimax English, gde je govorila o svom životu, odrastanju i razlozima zbog kojih nikada nije stupila u romantičnu vezu.

Terezija Nirakajumba navodi da je odrasla u sredini u kojoj tradicija nije dozvoljavala slobodno zabavljanje i da su porodična pravila bila stroga kada je reč o izboru partnera. Prema njenim rečima, žene su morale da budu upoznate sa muškarcem isključivo preko porodice, što je u njenom slučaju dodatno uticalo na tok života.

Ona tvrdi da njena porodica nikada nije organizovala susret sa potencijalnim proscima, zbog čega nikada nije dobila priliku da stupi u brak ili vezu. Kako kaže, vremenom je razvila i strah od muškaraca, što je dodatno udaljilo od bilo kakvih emotivnih odnosa.

U svojoj ispovesti navodi da nikada nije imala priliku da iskusi ljubav i bliskost, ali da je kroz godine naučila da živi sa tim osećajem. Ipak, u kasnijem periodu života, kako tvrdi, počela je da razmišlja drugačije i da se otvara prema ideji da bi i dalje mogla da upozna nekoga.

U emotivnom delu razgovora poručila je da i dalje veruje u mogućnost ljubavi, ističući da bi volela da upozna muškarca i doživi ono što je, kako kaže, propušteno kroz čitav život.

Njena priča je izazvala brojne reakcije, kako zbog nesvakidašnje životne sudbine, tako i zbog pitanja o ulozi tradicije i porodičnih normi u ličnim izborima pojedinca.

Prema dostupnim informacijama, Terezija je i dalje živa, ali nema potvrda da li je u međuvremenu pronašla životnog partnera.