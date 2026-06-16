Pre nekoliko dana buknuo je novi rat na relaciji Boško Jakšić i Dragan Đilas! Prštalo je tekstovima, tvitovima - međusobne optužbe su samo prštale.

Raskokodakali su se, mahom na lajni, a u celo ovo političko čerupanje i razračunavanje bivših pajtosa, umešao se i - Zdravko Ponoš.

Zdušno je stao da brani gazdu, ali je postao tema kritike. Tviteraši su osuli paljbu po njemu, a onda je on morao, šta drugo - nego da napiše novi tvit.

Drži se Ponoš svog gazde Đilasa kao pijan plota! Drži, ne pušta!