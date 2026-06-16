Vučević je naveo da Gruhonjić Srbiju vidi kao "malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla".

''Za njega je Republika Srpska ‘iznikla iz korena zla’. Za njega je srpsko društvo puno 'nacizma i bede', pa mu se kao takvom može 'poželeti atomska bomba'. Srbiju vidi kao ‘malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla’. Za njega je dužna, jedina ostala sa Srbijom, a njegovo ime Dinko, mu je ‘lepo kao Dinko Šakić’, naveo je Vučević na mreži X reagujući na navode iz analize pod naslovom ''Medijsko izveštavanje o suočavanju s prošlošću'' objavljene u pojedinim medijima, a čiji su autori Gruhonjić i predsednica Udruženja novinara Kosova Geta Mulići.

Vučević je dodao da izazivaju čuđenje ljudi koji sebe smatraju srpskim rodoljubima, svetosavcima, sledbenicima kosovskog zaveta, koji ne žele da vide ko stoji iza blokaderskog pokreta i kuda ih vodi.

''I onda iz lične mržnje, staju u isti red sa negatorima Republike Srpske, priznavačima tzv. 'Kosova' i borcima za nezavisnu Vojvodinu. Takvi, sami sa sobom, moraju da raščiste, da li im je jača ljubav prema Srbiji, od mržnje prema nekom pojedincu. I da li je ta mržnja vredna prihvatanja vođstva jednog Dinka Gruhonjića”, naveo je Vučević.

U analizi ''Medijsko izveštavanje o suočavanju s prošlošću'' se tvrdi da dominantni medijski narativi u Srbiji glorifikuju osuđene ratne zločince, relativizuju presude međunarodnih sudova i promovišu revizionistička tumačenja ratova devedesetih, kao i da se u Republici Srpskoj ratni zločini često negiraju ili opravdavaju.