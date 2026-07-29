Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je da očekuje da će građani na predstojećim izborima većinski podržati listu "Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić", ističući da će upravo građani odlučiti o budućnosti države.

Govoreći za TV Informer, Vučević je ocenio da će, kako tvrdi, blokaderi u predizbornom periodu pojačati napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

"Izbori nisu igra"

Izbori se bliže, građani će odlučivati o sudbini našeg naroda i naših porodica. Izbori su važna i velika stvar, to nije igrarija. Kada državu date neodgovornim ljudima, oni je lako unazade - rekao je Vučević.

On je naveo da smatra da deo opozicije pokušava da promeni percepciju javnosti kada je reč o napadima na predsednika Srbije.

"Ovo nije kritika, već mržnja"

Vučević je ocenio da u političkom životu treba da postoji kritika, ali da je, kako tvrdi, u ovom slučaju reč o govoru mržnje.

Komentarišući gostovanje bivše tužiteljke Jasmine Paunović u jednom podkastu, Vučević je rekao da su, prema njegovom mišljenju, iznete uvrede na račun porodice predsednika Srbije neprihvatljive.

Govorio je i o odnosima unutar opozicije, navodeći da, prema njegovoj oceni, tzv. studentska lista preuzima deo biračkog tela opozicionih stranaka.