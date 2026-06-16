Dokument pod nazivom "Medijsko izveštavanje o suočavanju s prošlošću", koji potpisuju predsednica Udruženja novinara Kosova Geta Mulići i programski direktor NDNV-a i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Dinko Gruhonjić, izazvao je oštre reakcije javnosti.

Ovaj dokument, koji se u krugovima bliskim medijskoj sceni ocenjuje kao izuzetno podmukla i namenski napravljena analiza, donosi niz tendencioznih zaključaka o stanju u Srbiji.

U "analizi" se, između ostalog, navodi i sledeće:

“Za Srbiju se navodi da dominantni medijski narativi, posebno u provladinim i državnim medijima, glorifikuju osuđene ratne zločince, relativizuju presude međunarodnih sudova i promovišu revizionistička tumačenja ratova devedesetih.

U dokumentu se ocenjuje da novinari koji se bave ratnim zločinima, nestalim osobama i regionalnim pomirenjem u Srbiji često postaju mete kampanja blaćenja, pravosudnih pritisaka i javnih napada, dok nezavisni mediji imaju ograničen pristup široj publici i institucionalnoj podršci.

Autori navode da su studentski i građanski protesti u Srbiji, koji traju od novembra 2024. godine, ipak doveli do „skromnih znakova društvenog napretka“ u odnosu prema suočavanju s prošlošću i javnoj debati o odgovornosti za ratove devedesetih”, navodi se u ovom "analizi".