Komšijske nesuglasice uglavnom ostaju daleko od očiju javnosti, ali ponekad jedan potez ili poruka postanu tema o kojoj priča ceo kraj. Upravo takav slučaj ovih dana privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što je fotografija neobične poruke iz Ilijaša u Bosni i Hercegovini postala viralna.

Fotografija je objavljena na Fejsbuk stranici „IlijašNet“, a ubrzo se proširila internetom i izazvala brojne reakcije. Autor poruke odlučio je da na nesvakidašnji način upozori komšinicu zbog navodnog bacanja ostataka hrane ispred garaža, što je, sudeći po komentarima, mnoge nasmejalo.

„Komšika, da li se bojiš Boga?“

U poruci ostavljenoj na šoferšajbni automobila komšinici se zamera nepropisno odlaganje ostataka hrane i narušavanje reda u stambenoj zgradi.

„Komšika, da li se bojiš Boga? Da li se stidiš komšija? Prešla si sve granice sa istresanjem ručkova pred garaže, a posebno moju. Riba – pliske, kupus – eno ga plastificirao se, pileće kosti, makarone i drugo. Nauči se kulturi življenja u zgradi. Snimiću te i staviti na Fejsbuk da te ceo svet gleda. Dosta te“, navodi se u poruci.

Komentari preplavili društvene mreže

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija, a korisnici društvenih mreža podelili su svoja iskustva sa sličnim komšijskim problemima.

„Nije za seljaka stan, to treba u šumu da živi“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su istakli da problem neodgovornog odlaganja otpada nije retkost:

„Ne znam samo šta je nekima smešno, neka svu tu hranu ostavi ispred svojih vrata.“

„Ma bravo, znaju se pravila življenja u zgradi.“

„Uobičajena pojava, sve i svašta se baca, čak i nameštaj. Opšta nekultura i bezobrazluk“, glasio je još jedan od komentara.

Pojedini su podelili i lična iskustva sa komšijama koji otpad ostavljaju na neprimerenim mestima, ističući da su slične situacije česte u mnogim naseljima.

Problem koji nije usamljen slučaj

Iako je način na koji je komšija izrazio nezadovoljstvo mnogima bio duhovit, brojni komentari pokazali su da su problemi sa nepropisnim odlaganjem otpada i narušavanjem kućnog reda česta tema u stambenim zgradama širom regiona.

Zbog toga je jedna obična poruka sa šoferšajbne prerasla u viralnu objavu koja je pokrenula raspravu o kulturi stanovanja, međusobnom poštovanju i odnosima među komšijama.