-Lažna studentska lista je počela da usisava sve opozicione blokaderske glasove. Parlamentarna opozicija ostaje bez glasova. To je verovatno jedan ne baš prijatan osećaj za opoziciju, jer su i oni odgovorni jer su učestvovali u upumpavanju blokaderske liste, dodvoravali se mladosti. Oni su verovali da će studenti biti pijuni na šahovskoj tabli. Njima se ni ne ide na izbore- objasnio je Vučević.

Kako dalje navodi, niko sebe nije ponizio kao Boris Tadić.

- Čovek koji je bio dva puta biran za predsednika Republike da vi sebi dozvolite da vas ponižavaju, umesto da kažete ja sam neko ko ne može da se dodvorava. Gde je danas Boris Tadić, osim kada im treba? Izvade ga iz budžaka, pa ga vrate. On nema čime da se pohvali. Blokaderi bi bili gori od Borisa Tadića- podvukao je lider SNS.

On ističe da je normalno da bude kritike, jer je to deo višestranačkog života, obrazlažući da ovo što radi opozicija nije kritika već mržnja.

-Ne možete da kažete da je kritika kada neko hoće da vas spali ili kaže da deca nisu vaša. To je mržnja, nevaspitanje, nekultura. Ovde nema kritike, ovo je potpuna destrukcija sistema vrednosti- vojska ne sme da jača, deca ne smeju da idu u školu, ćirilično pismo je retrogradno, himna im je teška, zastava je provokacija- rekao je.

Na pitanje voditeljke, dotakao se i Igora Mihaljevića, novinara.

-Taj nečovek, ja ga znam jer je iz mog grada, bio je novinar "Dnevnika". On mrzi sve što je srpsko, sve što je povezano sa srpskim identitetom. On je rekao da su nam krvave ruke zbog Knina, Sarajeva, KiM. On je izgovorio da smo zločinački narod. Taj nesretnik nas optužuje da smo mi krivi, a ne ovi koji su nas bukvalno trebili- reči su Vučevića koji dodaje:

-Brzo se rektor Đokić setio da ide na Hilandar, gde ga imamo u pozi kao za šankom. Oni su sve vernike i Srbe uvredili, vređali crkvu i patrijarha. Ovi koji su „patriotska“ opcija kažu aj ti sad Đokiću brzo na Hilandar da te tamo slikamo. I sve vreme to rade. Kada su napadali Filozofski fakultet na Novom Sadu pokušali su da uvedu Dinka Gruhonjića, sa insignijama SPC, a on se bori protiv izgradnje crkve na 500 metara odatle.

Vučević naglašava da su blokaderi sve vreme išli u legitimizaciju nasilnika i pravili od njih da je to model ponašanja.

- Zahvaljujući pripremanoj obojenoj revoluciji, oni su obezbedili podršku medija i pravosudnog sustema, da ti ljudi ne odgovaraju. Zamislite kada bi neko dirao decu tužilaca, da li bi tada postojalo krivično delo? To bi reagovala i EU, i UN! Kada se dešava Vučićevoj porodici, zasluži ste da se to desi. Ponoš je u neprilici sa Đilasom. A oni žive od toga, narodni su poslanici. Sve što budu govorili jedni o drugima je istina, oni se najbolje znaju.

Lider SNS se osvrnuo i na novu odluku Aljbina Kurtija.

-Ovo je posebno podmukao podli plan zlikovca Kurtija pod kojim će tzv. država Kosovo da licencira turističke vodiče koji će da čekaju srpske turiste da im oni pričaju šta oni obilaze naravno da će da kažu da je Stefan Dečanski bio Albanac, da sveti kralj Milutin nije bio ktitor Gračanice. Koliko je to sve izopačeno, da se svi zapitamo je l' znamo neki albanski artefakt koji vekovima stoji na prostoru KiM? Ovo je najgrublje falsifikovanje. Nisam siguran da će međunarodna zajednica da reaguje. Lep je bio događaj u Arhangelima, pokraj Prizrena, narod se okupio i pored svih muka. Drago mi je i da je naš glumac Vasić bio dole. Kapa dole svima njima- naveo je.

Za kraj, Vučević je poslao jasnu poruku građanima:

-Izbori se bliže, građani će odlučivati o sudbini našeg naroda, porodice. Izbori su važna i velika stvar, to nije igrarija. Kada državu date neodgovornim ljudima oni je lako unazade. Verujem da će građani većinski podržati listu Ujedinjena Srbija- Aleksandar Vučić.

