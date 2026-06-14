Novinar Frankfurtskih vesti, koji je prisustvovao tribini organizacije ProGlas u Frankfurtu, izneo je nove detalje o incidentu koji se dogodio tokom događaja, navodeći da mu pojedini prisutni nisu dozvolili da postavi pitanje.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući dugogodišnjem novinarskom iskustvu unapred je znao kako će izgledati deo predviđen za pitanja publike.

– Posle 25 godina rada znam kako to ide. Bio sam na tribinama širom sveta, pa i u Nemačkoj, i znao sam da će uslediti poziv da se postavljaju pitanja. Prvi sam podigao ruku, to je refleks novinara sa dugim stažom – rekao je on.

Međutim, tvrdi da je odmah nakon toga usledila burna reakcija dela publike.

– Kada sam podigao ruku, iz više redova začuli su se povici: „Nemojte njemu da date mikrofon, on nije naš, protiv nas je“. Jedan čovek mi je čak dobacio: „Rekao si da nećeš doći, pisao si, što si došao?“ – naveo je novinar.

On kaže da je stekao utisak da pojedini prisutni smatraju da nije trebalo ni da se pojavi na tribini zato što ne deli njihove stavove.

– Ako neko govori o demokratiji, onda demokratija podrazumeva i da saslušate drugačije mišljenje. To je suština demokratskog dijaloga – poručio je.

Podsetimo, tokom tribine organizacije ProGlas u Frankfurtu došlo je do incidenta u kojem je novinar, prema ranijim navodima, fizički udaljen iz sale nakon što je pokušao da postavi pitanje.

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavile su se objave pojedinih učesnika događaja u kojima se tvrdi da je incident bio „režiran“, dok su se mogle pročitati i uvredljive poruke na račun novinara.

Organizatori tribine za sada se nisu zvanično oglašavali povodom navoda koje je izneo novinar Frankfurtskih vesti.