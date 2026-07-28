Na putu Transfagarašan, poznatom po spektakularnim predelima, ali i čestim susretima sa divljim medvedima, zabeležen je trenutak u kojem se ogromna zver gotovo neprimetno prikrala turisti.

Na viralnom snimku vidi se muškarac koji stoji pored puta i posmatra okolinu, potpuno nesvestan da mu se medved približava s leđa. U jednom trenutku divlja životinja dolazi na svega nekoliko centimetara od njega i počinje da mu njuši nogu, dok turista i dalje ne primećuje šta se dešava.

Kada se okrenuo, usledio je trenutak čistog šoka

Tek kada se medved našao ispred njega, muškarac je shvatio koliko je opasna situacija. U panici je počeo da beži oko parkiranog automobila, pokušavajući da se domogne svog vozila.

Srećom, uspeo je da uđe u automobil pre nego što je situacija eskalirala. Medved ga je pratio nekoliko trenutaka, ali nije pokazao znake agresije niti je pokušao da ga napadne.

Video, snimljen 27. jula, za kratko vreme pregledan je više od milion puta i izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Podeljena mišljenja o njegovoj reakciji

Dok su pojedini korisnici kritikovali turistu zbog toga što nije obraćao pažnju na okruženje, drugi smatraju da je imao sreće i da je čitav ishod mogao da bude mnogo ozbiljniji.

Neki veruju da je ostanak pribranim bio najbolje moguće rešenje, dok drugi ističu da nagli pokreti ili bežanje mogu kod medveda izazvati instinktivnu reakciju. Pojavila su se i mišljenja da je vozač koji je snimao događaj mogao da zatrubi i otera životinju, ali stručniji komentatori upozoravaju da bi iznenadna buka mogla da izazove potpuno suprotan efekat.

Stručnjaci godinama upozoravaju na opasnost

Transfagarašan prolazi kroz područje u kojem medvedi redovno borave, zbog čega nadležni neprestano upozoravaju turiste da se životinjama ne približavaju, da ih ne hrane i da ne pokušavaju da ih fotografišu iz neposredne blizine.

Koliko ovakvi susreti mogu biti opasni pokazala je i tragedija iz 2025. godine, kada je na istoj deonici medved usmrtio italijanskog motociklistu. Istraga je pokazala da je neposredno pre napada fotografisao životinju iz male udaljenosti.

Ovaj novi snimak još jednom podseća da čak i kada medved deluje mirno, susret sa divljom životinjom može u sekundi da se pretvori u situaciju opasnu po život.